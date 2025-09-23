Чи могла Росія стати нормальною державою: пояснює історик

Український історик Владлен Мараєв поставив під сумнів можливість того, що Росія коли-небудь могла стати демократичною та адекватною державою. На його думку, історичні процеси вказують на відсутність таких шансів, навіть у моменти, коли країна отримувала певні можливості для розвитку.

Чи могла Росія стати нормальною. Фото з відкритих джерел

Владлен Мараєв розповів, що протягом історії Росія періодично мала "вікна можливостей", коли здавалося, що вона може наблизитися до Європи та західних цінностей. Втім, ці можливості швидко закривалися.

"Якщо вона не стала нормальною, значить їй так пороблено. Шансів у неї нема. Вся історія Росії така: у них з’являється якесь начебто віконечко можливостей прорватися кудись у Європу, демократію, західний світ, права людини, свободи, але це віконечко дуже швидко захлопується. Потім настає якийсь мороз", — пояснює історик.

За словами Мараєва, певний шанс на демократичний розвиток у Росії був у 1990-х, але навіть тоді країна залишалася вірною авторитарним практикам. Історик порівняв події в Україні та Росії на початку незалежності.

"Був такий шанс трішки у 90-х, але глобально там нічого не мінялося. Це доводить сама політична їх практика. У 93 році танки розстрілюють Білий дім у Москві. Порівняймо – у нас у 90-му була Студентська революція на граніті. Революція гідності – полилася кров, були жертви, але все одно Майдан переміг. Революція перемогла. У Росії перемагає президентська лінія. Перемагає жорстка вертикаль влади", — розповів історик.

