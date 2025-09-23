Чи могла Росія стати нормальною державою: пояснює історик

Рубрики
Slava Kot
Український історик Владлен Мараєв поставив під сумнів можливість того, що Росія коли-небудь могла стати демократичною та адекватною державою. На його думку, історичні процеси вказують на відсутність таких шансів, навіть у моменти, коли країна отримувала певні можливості для розвитку.
Чи могла Росія стати нормальною. Фото з відкритих джерел
Владлен Мараєв розповів, що протягом історії Росія періодично мала "вікна можливостей", коли здавалося, що вона може наблизитися до Європи та західних цінностей. Втім, ці можливості швидко закривалися.
За словами Мараєва, певний шанс на демократичний розвиток у Росії був у 1990-х, але навіть тоді країна залишалася вірною авторитарним практикам. Історик порівняв події в Україні та Росії на початку незалежності.
