«Могут поехать и без виз, как в 1812 и 1945»: Медведев пригрозил Европе из-за запрета въезда оккупантам

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на намерения Европейского Союза запретить въезд участникам войны против Украины. Комментируя планы ЕС, он пригрозил военным вторжением, заявив, что российские солдаты "могут уехать и без виз, как в 1812-м и 1945-м".

Ранее Высокий представитель ЕС Кайя Каллас сообщила, что вместе с Еврокомиссией работает над механизмом, который не позволит сотням тысяч бывших российских военнослужащих попасть в Шенгенскую зону. "Мы не хотим, чтобы военные преступники и диверсанты свободно передвигались по нашим улицам", — подчеркнула Каллас.

Медведев в своем сообщении в соцсети X прибег к личным оскорблениям в адрес европейской дипломатки, назвав ее "светловолосой крысой". Он добавил, что возможная потеря права на въезд якобы не проблема для оккупантов: "Ну они могут въехать туда без виз, если захотят. Как в 1812 или 1945 году".

Напомним, инициатива Кайи Каллас направлена на усиление безопасности европейских стран и предотвращение проникновения лиц, причастных к агрессии против Украины, под видом гражданских.

