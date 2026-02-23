Заступник голови радбезу РФ Дмитрій Медведєв відреагував на наміри Європейського Союзу заборонити в’їзд учасникам війни проти України. Коментуючи плани ЄС, він пригрозив військовим вторгненням, заявивши, що російські солдати "можуть поїхати і без віз, як у 1812-му і 1945-му".

«Можуть поїхати і без віз, як у 1812 та 1945»: Медведєв пригрозив Європі через заборону в’їзду окупантам

Раніше Високий представник ЄС Кая Каллас повідомила, що разом із Єврокомісією працює над механізмом, який не дозволить сотням тисяч колишніх російських військовослужбовців потрапити до Шенгенської зони. "Ми не хочемо, щоб воєнні злочинці та диверсанти вільно пересувалися нашими вулицями", — підкреслила Каллас.

Медведєв у своєму дописі в соцмережі X вдався до особистих образ на адресу європейської дипломатки, назвавши її "світловолосою крисою". Він додав, що можлива втрата права на в’їзд нібито не є проблемою для окупантів: "Ну вони можуть в'їхати туди без віз, якщо захочуть. Як у 1812 чи 1945 році".

Нагадаємо, ініціатива Каї Каллас спрямована на посилення безпеки європейських країн та запобігання проникненню осіб, причетних до агресії проти України, під виглядом цивільних.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Європейський Союз очікує від Угорщини пояснень, чому вона пов’язує підтримку санкцій проти Росії з питаннями, які до них не стосуються. Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі.

"Завтра виповнюється четверта річниця цієї жахливої війни. Тож, звичайно, обговорення пакету санкцій відбудеться, але, як ви знаєте, сьогодні прогресу не буде, хоча ми наполягатимемо на вирішенні цього питання", – зазначила Каллас.