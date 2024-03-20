Как заявили в Международном олимпийском комитете, нейтральные спортсмены не будут участвовать в параде олимпийских команд на церемонии открытия, так как они — "индивидуальные спортсмены. Однако, как сообщил директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд, они получат возможность присутствовать в это время на трибунах стадиона, где будет проходить мероприятие.

Дмитрий Песков

Кроме этого, МОК предусмотрел собственный гимн без слов для нейтральных спортсменов. Также известно, что спортсмены из России и Белоруссии будут выступать под флагом AIN (для индивидуальных нейтральных атлетов).

На эти ограничения отреагировал спикер российского диктатора Дмитрий Песков. Он заявил, что МОК ущемляет права атлетов из РФ и Беларуси, что противоречит "идеи олимпизма".

"Это ущемление интересов спортсменов, олимпийцев. Конечно же, это абсолютно противоречит всей идеологии Олимпийского движения", - заявил Песков и добавил, что такие действия "не красят" Международный олимпийский комитет.

При этом он добавил, что пока не принято решение о том, будут ли российские спортсмены принимать участи в Олимпиаде.

В то же время представитель МИД страны-агрессора Мария Захарова заявила, что решение МОК является "неприемлемым".

"Мы возмущены беспрецедентными дискриминационными условиями, наложенными МОК на российских спортсменов" , — заявила Захарова.

Ее возмутило то, что спортсмены должны выступать в нейтральном статусе, который их принуждает отказаться от любой ассоциации с Россией.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Мария Захарова выдвинула требования президенту Франции Эммануэлю Макрону, если он хочет, чтобы на время Олимпиады РФ прекратила боевые действия в Украине.



