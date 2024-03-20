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МОК принял ограничения относительно спортсменов из РФ. Реакция Кремля

Российские и белорусские спортсмены не примут участие в церемонии открытия летних Олимпийских игр-2024 в Париже, говорится в заявлении МОК. На него отреагировали Песков и Захарова, которые заявили о «дискриминации»

сегодня, 12:38
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как заявили в Международном олимпийском комитете, нейтральные спортсмены не будут участвовать в параде олимпийских команд на церемонии открытия, так как они — "индивидуальные спортсмены. Однако, как сообщил директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд, они получат возможность присутствовать в это время на трибунах стадиона, где будет проходить мероприятие.

МОК принял ограничения относительно спортсменов из РФ. Реакция Кремля

Дмитрий Песков

Кроме этого, МОК предусмотрел собственный гимн без слов для нейтральных спортсменов. Также известно, что спортсмены из России и Белоруссии будут выступать под флагом AIN (для индивидуальных нейтральных атлетов).

На эти ограничения отреагировал спикер российского диктатора Дмитрий Песков. Он заявил, что МОК ущемляет права атлетов из РФ и Беларуси, что противоречит "идеи олимпизма".

"Это ущемление интересов спортсменов, олимпийцев. Конечно же, это абсолютно противоречит всей идеологии Олимпийского движения",
- заявил Песков и добавил, что такие действия "не красят" Международный олимпийский комитет.

При этом он добавил, что пока не принято решение о том, будут ли российские спортсмены принимать участи в Олимпиаде.

В то же время представитель МИД страны-агрессора Мария Захарова заявила, что решение МОК является "неприемлемым".

"Мы возмущены беспрецедентными дискриминационными условиями, наложенными МОК на российских спортсменов"
, — заявила Захарова.

Ее возмутило то, что спортсмены должны выступать в нейтральном статусе, который их принуждает отказаться от любой ассоциации с Россией.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Мария Захарова выдвинула требования президенту Франции Эммануэлю Макрону, если он хочет, чтобы на время Олимпиады РФ прекратила боевые действия в Украине.




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Источник: https://www.sport-interfax.ru/951399
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