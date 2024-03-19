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Захарова выдвинула Макрону два требования. Чего хочет спикер российского МИД

Спикер российского МИД Мария Захарова отреагировала на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он обратится к РФ с просьбой остановить боевые действия в Украине на время Олимпиады

сегодня, 12:00
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как заявила Мария Захарова, перед тем, как делать такие заявления и рассчитывать на то, что Россия пойдет на уступки, президент Франции должен совершить два шага.

Захарова выдвинула Макрону два требования. Чего хочет спикер российского МИД

Мария Захарова

Во-первых, по мнению Захаровой, Эммануэль Макрон и Франция должны прекратить поставлять Украине оружие, а также "спонсировать терроризм".

"Выхожу с ответным предложением к Макрону: прекратить поставки вооружений, из которых убивают мирных, а также прекратить спонсировать терроризм"
, — заявила Захарова.

Во-вторых, Захарова заявила, что Макрон должен выдвинуть аналогичные предложения о прекращении боевых действий сторонам ближневосточного конфликта.

"От слова Франции наверняка там многое зависит",
- подчеркнула представительница МИД страны-агрессора.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что официальный Париж обратится к России с предложением прекратить боевые действия на время проведения летней Олимпиады.

Помимо этого, Макрон в последнее время сделал ряд резонансных заявлений о том, что, возможно, войска западных государств будут введены в Украину. Он не исключили, что Франция также может направить свои войска. Французские политики отмечали, что якобы Макрон им рассказывал, что он вынужден будет принять такое решение, если ситуация в Украине станет критической, а армия страны-агрессора начнет наступать на Одессу и Киева. Это заявление даже прокомментировал российский диктатор Владимир Путин. По этому поводу он заявил, что западные войска в Украине и поставки западного оружия никак не повлияют на ситуацию на линии фронта.

В то же время эксперты считают, что Франция выбрала правильную коммуникацию с Кремлем – на их угрозы отвечает такими же угрозами.




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Источник: https://tass.ru/politika/20256857
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