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Молчал, а теперь заговорил: забытый российский певец унизил Херсон

Реакция российских зрителей и гостей программы была более чем красноречивой.

26 июня 2024, 23:30
Автор:
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Лиля Воробьева
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  Российский певец Андрей Губин, известный своим хитом "Мальчик-бродяга" с 1990-х, вызвал негативную реакцию во время участия в российском токшоу, где рассказал унизительную шутку о Херсоне. Учитывая сложившуюся ситуацию с войной в Украине и разрушением города российскими войсками, его слова прозвучали особенно неадекватно и жестоко.

Молчал, а теперь заговорил: забытый российский певец унизил Херсон

Андрей Губин (фото из открытых источников)

В своем выступлении Губин вспомнил свои гастроли в Херсоне, начав свою "шутку" с непристойного слова, что казалось смешным аудитории шоу, поддержавшей его смехом и аплодисментами.

"Вот мне стыдно до сих пор. Ехали автобусом в город... Извиняюсь за слово неприличное... Херсон", — начал он "шутить".

После этого зал разразился смехом, а продолжение истории публику уже не очень интересовало.

Звезда Губина ярко засияла в конце 1990-х годов, но после 2010-х он исчез из публичного пространства из-за редкого нервного заболевания, что, по слухам, привело к его алкоголизму. Несмотря на редкие появления на телевизионных шоу в России, Губин избегал политических тем и не определил свою позицию по поводу войны в Украине. Впрочем, стоит отметить, что в 2004 он записал агитационную песню для Владимира Путина.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Андрей Губин шокировал откровениями о своем здоровье. Кумир жителей советских времен и популярный исполнитель 90-летий Андрей Губин изложил тяжелую правду о своем нынешнем существовании и тяжелом заболевании, которое искалило ему жизнь. Он сделал страшное признание, что не хочет жить, потому что вылечить болезнь невозможно и его тело гниет.

Медики диагностировали у бывшей позорки левостороннюю прозопалгию. Заболевание неврологическое, оно проявляется тем, что человек испытывает боли в каждом участке тела.



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Источник: https://t.me/showbusiness24/16829
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