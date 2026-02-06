logo

Россия Молодежь в России массово переходит в режим экономии из-за роста цен
НОВОСТИ

Молодежь в России массово переходит в режим экономии из-за роста цен

Рост цен в России заставил большинство молодых людей сократить расходы и перейти в режим жесткой экономии

6 февраля 2026, 01:13
Автор:
Ткачова Марія

Резкое удорожание продуктов и услуг в России привело к изменению потребительского поведения, до этого всего посреди молодежи. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса "Выберу.ру".

Молодежь в России массово переходит в режим экономии из-за роста цен

Рост цен в России

Согласно исследованию, 56% россиян в возрасте до 25 лет решили отложить покупку новых вещей до момента полного износа или использования уже имеющихся. В возрастной группе 26-35 лет аналогичную стратегию экономии избрали 51% опрошенных. Среди старших респондентов расход сократил примерно каждый третий.

Чаще всего граждане отказывались от покупок одежды и обуви – об этом заявили 55% участников опроса. Также значительная доля респондентов сократила расходы по косметике и средствам ухода (44%), аксессуары и мелкую электронику (39%), предметы декора и интерьера (32%).

Кроме того, россияне начали экономить на игрушках и коллекционных товарах (28%), спортивном инвентаре (25%), книгах и канцеляриях (23%). Еще 21% опрошенных отметили, что уменьшили расходы на развлечения и досуг.

Отдельно 26% респондентов сообщили, что перестали обращать внимание на сезонные скидки и акции, считая их недостаточно выгодными в условиях всеобщего роста цен.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что суд в Санкт-Петербурге взял под стражу до 3 апреля 24-летнюю жительницу города Елизавету Неуступову. Ей инкриминируют совершение теракта после поджога волонтерского пункта сбора помощи для российских военных, сообщает издание "Фонтанка".
По версии следствия, 4 февраля Неуступова бросила несколько бутылок с зажигательной смесью в подвальное помещение фонда "Доброволец", где хранилась гуманитарная помощь для участников так называемой "СВО". В результате инцидента никто не пострадал. В ходе допроса женщина заявила, что действовала под влиянием мошенников, представившихся сотрудниками "секретного подразделения Министерства обороны РФ". По ее словам, они пообещали помочь с решением финансовых проблем в обмен на исполнение поджога.



Источник: https://t.me/moscowtimes_ru/42213
