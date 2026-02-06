Молодежь в России массово переходит в режим экономии из-за роста цен

Рубрики
Ткачова Марія
Резкое удорожание продуктов и услуг в России привело к изменению потребительского поведения, до этого всего посреди молодежи. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса "Выберу.ру".
Рост цен в России
Согласно исследованию, 56% россиян в возрасте до 25 лет решили отложить покупку новых вещей до момента полного износа или использования уже имеющихся. В возрастной группе 26-35 лет аналогичную стратегию экономии избрали 51% опрошенных. Среди старших респондентов расход сократил примерно каждый третий.
Чаще всего граждане отказывались от покупок одежды и обуви – об этом заявили 55% участников опроса. Также значительная доля респондентов сократила расходы по косметике и средствам ухода (44%), аксессуары и мелкую электронику (39%), предметы декора и интерьера (32%).
Кроме того, россияне начали экономить на игрушках и коллекционных товарах (28%), спортивном инвентаре (25%), книгах и канцеляриях (23%). Еще 21% опрошенных отметили, что уменьшили расходы на развлечения и досуг.
Отдельно 26% респондентов сообщили, что перестали обращать внимание на сезонные скидки и акции, считая их недостаточно выгодными в условиях всеобщего роста цен.