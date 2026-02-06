logo_ukra

Молодь у Росії масово переходить у режим економії через зростання цін
Молодь у Росії масово переходить у режим економії через зростання цін

Зростання цін у Росії змусило більшість молодих людей скоротити витрати та перейти до режиму жорсткої економії

6 лютого 2026, 01:13
Автор:
Ткачова Марія

Різке подорожчання товарів і послуг у Росії призвело до зміни споживчої поведінки, передусім серед молоді. Про це свідчать результати опитування сервісу "Выберу.ру".

Молодь у Росії масово переходить у режим економії через зростання цін

Зростання цін в Росії

Згідно з дослідженням, 56% росіян віком до 25 років вирішили відкласти купівлю нових речей до моменту повного зношення або використання вже наявних. У віковій групі 26–35 років аналогічну стратегію економії обрали 51% опитаних. Серед старших респондентів витрати скоротив приблизно кожен третій.

Найчастіше громадяни відмовлялися від покупок одягу та взуття — про це заявили 55% учасників опитування. Також значна частка респондентів скоротила витрати на косметику та засоби догляду (44%), аксесуари й дрібну електроніку (39%), предмети декору та інтер’єру (32%).

Крім того, росіяни почали економити на іграшках і колекційних товарах (28%), спортивному інвентарі (25%), книгах і канцелярії (23%). Ще 21% опитаних зазначили, що зменшили витрати на розваги та дозвілля.

Окремо 26% респондентів повідомили, що перестали звертати увагу на сезонні знижки та акції, вважаючи їх недостатньо вигідними в умовах загального зростання цін.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що суд у Санкт-Петербурзі взяв під варту до 3 квітня 24-річну мешканку міста Єлизавету Неуступову. Їй інкримінують скоєння теракту після підпалу волонтерського пункту збору допомоги для російських військових, повідомляє видання "Фонтанка".
За версією слідства, 4 лютого Неуступова кинула кілька пляшок із запальною сумішшю у підвальне приміщення фонду "Доброволець", де зберігалася гуманітарна допомога для учасників так званої "СВО". Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Під час допиту жінка заявила, що діяла під впливом шахраїв, які представилися співробітниками "секретного підрозділу Міністерства оборони РФ". За її словами, вони пообіцяли допомогти з вирішенням фінансових проблем в обмін на виконання підпалу.



Джерело: https://t.me/moscowtimes_ru/42213
