Молодь у Росії масово переходить у режим економії через зростання цін

Ткачова Марія
Різке подорожчання товарів і послуг у Росії призвело до зміни споживчої поведінки, передусім серед молоді. Про це свідчать результати опитування сервісу "Выберу.ру".
Зростання цін в Росії
Згідно з дослідженням, 56% росіян віком до 25 років вирішили відкласти купівлю нових речей до моменту повного зношення або використання вже наявних. У віковій групі 26–35 років аналогічну стратегію економії обрали 51% опитаних. Серед старших респондентів витрати скоротив приблизно кожен третій.
Найчастіше громадяни відмовлялися від покупок одягу та взуття — про це заявили 55% учасників опитування. Також значна частка респондентів скоротила витрати на косметику та засоби догляду (44%), аксесуари й дрібну електроніку (39%), предмети декору та інтер’єру (32%).
Крім того, росіяни почали економити на іграшках і колекційних товарах (28%), спортивному інвентарі (25%), книгах і канцелярії (23%). Ще 21% опитаних зазначили, що зменшили витрати на розваги та дозвілля.
Окремо 26% респондентів повідомили, що перестали звертати увагу на сезонні знижки та акції, вважаючи їх недостатньо вигідними в умовах загального зростання цін.