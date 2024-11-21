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Молодой фаворитке Путина доверили важное культурное мероприятие в России (ФОТО)

Камила Валиева фигуристка станет ведущей концерта "Новая песня года"

21 ноября 2024, 21:55
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Лиля Воробьева

Российская фигуристка Камила Валиева, дисквалифицированная за нарушение антидопинговых правил, станет ведущей концерта "Новая песня года". Об этом она сообщила в своем Telegram-канале, прикрепив афишу мероприятия и написав короткое: "До встречи".

Молодой фаворитке Путина доверили важное культурное мероприятие в России (ФОТО)

Камила Валиева (фото из открытых источников)

Это назначение вызвало возмущение в сети, где Валиеву критикуют за то, что несмотря на скандал с допингом, она продолжает оставаться популярной в России. Комментаторы назвали ее участие в таком статусе позором, ведь дисквалификация не помешала ей сохранить звездный статус.

Напомним, после Олимпиады-2022 в Пекине, где стало известно о нарушении антидопинговых правил Валиевой, президент России Владимир Путин встретился со спортсменкой и другими олимпийцами. Тогда он поздравил 16-летнюю Камилу с днем рождения в неформальной обстановке, подарив ей шелковый платок. Этот жест вызвал слухи, что Валиева стала "новой фавориткой" Путина.

Молодой фаворитке Путина доверили важное культурное мероприятие в России (ФОТО) - фото 2

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Путина появилась новая фаворитка, имеющая политические амбиции. Известная в России фигуристка Камила Валиева впервые публично выразила поддержку президенту страны Владимиру Путину. Это произошло после того, как юная спортивная знаменитость побывала на церемонии открытия спортивного мероприятия вместе с хозяином Кремля. Такое заявление Камила Валиева обнародовала на своем телеграмм-канале. Там российская спортсменка выразила благодарность Владимиру Путину за "Игры будущего" — фиджитал-турнир, который состоится с 21 февраля по 3 марта в городах Казань и Сочи.

Хочу еще раз выразить огромное спасибо за то, что поддерживаете меня в очень сложный период. Спасибо за вашу любовь и добрые слова.



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Источник: https://t.me/kamilavalieva26official/1245
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