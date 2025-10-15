В Мьянме жестоко убили Веру Кравцову – участницу российского вокального шоу "Голос".

Вера Кравцова (фото из открытых источников)

Как сообщают российские пропагандистские СМИ, Кравцова была родом из Минска. Несколько лет назад она принимала участие в проекте Голос, а недавно решила выехать за границу, чтобы улучшить свое финансовое положение. 26-летняя певица отправилась на временную подработку.

По сообщениям российских источников, в Бангкоке девушку обманули — ее незаконно переправили в Мьянму, где заставили работать в так называемом скам-центре. Там, по данным пропагандистов, она общалась с состоятельными мужчинами, флиртовала и убеждала их вкладывать деньги в разные схемы.

В начале октября Кравцова перестала выходить на связь, и родственники начали бить тревогу.

На днях с ее близкими связались неизвестные, заявившие, что певицу убили и продали ее органы. По словам анонимных собеседников, тело Веры Кравцовой якобы было кремировано.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что кандальная российская ведущая чуть не умерла от препарата для похудения. Известная телеведущая из РФ Дана Борисова чуть не ушла из жизни. Она потеряла сознание в своем доме в Москве и лежала в таком состоянии до тех пор, пока ее не нашла дочь.

16-летняя девочка вызвала врачей скорой помощи. В больнице ведущую привели в сознание, потом она рассказала, что с ней произошло. В какой-то момент потерпевшая ощутила что-то похожее на тошноту или головокружение, давление и тахикардию. Потом она совсем потеряла сознание.

"В состоянии Даны Александровны есть проблемы, угрожающие ее жизни. Нам предстоит провести полный комплекс медицинских мероприятий. Чтобы добиться выздоровления Борисовой, нужно подключать неврологов", — сказали медики, комментируя ситуацию российским СМИ.

