У М’янмі жорстоко вбили Віру Кравцову — учасницю російського вокального шоу "Голос".

Віра Кравцова (фото з відкритих джерел)

Як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, Кравцова була родом із Мінська. Кілька років тому вона брала участь у проєкті "Голос", а нещодавно вирішила виїхати за кордон, щоб покращити своє фінансове становище. 26-річна співачка вирушила на тимчасовий підробіток.

За повідомленнями російських джерел, у Бангкоку дівчину ошукали — її незаконно переправили до М’янми, де змусили працювати у так званому скам-центрі. Там, за даними пропагандистів, вона спілкувалася з заможними чоловіками, фліртувала та переконувала їх вкладати гроші у різні схеми.

На початку жовтня Кравцова перестала виходити на зв’язок, і родичі почали бити на сполох.

Днями з її близькими зв’язалися невідомі, які заявили, що співачку вбили та продали її органи. За словами анонімних співрозмовників, тіло Віри Кравцової нібито було кремовано.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що скандальна російська ведуча ледь не померла від препарату для схуднення. Відома телеведуча з РФ Дана Борисова ледве не пішла з життя. Вона втратила свідомість в своєму помешканні в Москві і лежала в такому стані до того часу, допоки її не знайшла донька.

16-річна дівчинка викликала лікарів швидкої допомоги. В лікарні ведучу привели до свідомості, потім вона розказала, що з нею сталось. В якийсь момент потерпіла відчула щось схоже на нудоту чи запаморочення, тиск і тахікардію. Потім вона остаточно втратила свідомість.

"У стані Дани Олександрівни є проблеми, що загрожують її життю. Нам належить провести повний комплекс медичних заходів. Щоб домогтися одужання Борисової, треба підключати неврологів", — сказали медики, коментуючи ситуацію російським ЗМІ.

