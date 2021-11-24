Моргенштерн уехал из России после обвинений в торговле наркотиками - СМИ

Российский рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн уехал с женой в Беларусь. Об этом сообщает издание Коммерсант.

Алишер Моргенштерн. Фото: instagram.com/morgen_shtern

Сегодня, 24 ноября, знаменитый музыкант покинул территорию России после того, как его обвинил в торговле наркотиками глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Певец уехал в Баларусь вместе со своей женой и охранником.

Издание, ссылаясь на слова концертного директора исполнителя пишет, что поездка связана с частным мероприятием, о котором сейчас рассказывать не готовы.

Отмечается, что уже 26 ноября артист планирует выступление в Москве.

Для справки: 23 ноября, глава СК РФ заявил, что "блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях". А ранее правоохранители начали проверку нового клипа рэпера. Это произошло после обращения гражданина, который увидел в тексте песни склонение несовершеннолетних лиц к употреблению наркотиков.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что рисунок 8-летней украинки нанесут на космическую ракету Arian-5. Девочка выиграла конкурс, который проводился Европейским космическим агентством. Уже в следующем году у украинки появится возможность взглянуть на запуск данной ракеты в космос.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что Илон Маск потроллил сенатора, который потребовал больше налогов от богатых. После этого основатель Tesla спросил, нужно ли ему снова продавать акции компании. Отмечается, что для миллиардера, который не получает зарплату, это является единственным способом платить налоги. К этому времени известный предприниматель уже продал акций на сумму, превышающую семь миллиардов долларов.

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