Мощные взрывы на складе боеприпасов в России: Торопец засветился и утонул в дыму (ВИДЕО)

В ночь на 18 сентября из-за атаки дронов по городу Торопец Тверской области России возник сильный пожар и детонация на складе боеприпасов. Из-за опасной ситуации губернатор области Игорь Руденя заявил о частичной эвакуации населения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Взрывы на складе в городе Торопец. Фото из открытых источников

Как сообщили местные власти города Торопец Тверской области РФ, в ночь на 18 сентября произошла массовая атака дронов, также работали средства ПВО. Около трех ночи местные жители услышали мощные взрывы – произошла детонация на складе боеприпасов.

Губернатор области Игорь Руденя признал атаку, но уменьшил ее последствия, заявив, что все дроны сбиты и произошло падение обломков. Однако местные жители опубликовали несколько видео, зафиксировавших взрывы. По их словам, весь город Торопец засветился и утонул в дыму.

Впоследствии местные власти обновили распоряжение и сообщили, что жителей Торопца эвакуируют в соседний город Тверской области — Западную Двину. Также остановлена работа детских садов и школ в Западнодвинском муниципальном округе.

Помимо Тверской области взрывы также фиксировались и в других регионах РФ: Брянской, Смоленской, Тульской и Орловской областях России.

В 2018 году в городе Торопец был построен Арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов. Тогдашний заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков сообщил, что арсенал отвечает самым высоким стандартам. По его словам, каждое хранилище вмещало до 240 тонн боеприпасов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России пригрозили и начали запугивать "мощным оружием".

Также "Комментарии" писали, что из-за серии взрывов в Москве пришлось закрыть три аэропорта.