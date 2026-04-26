Мощные взрывы в России: дроны атаковали самый большой НПЗ севера РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Мощные взрывы в России: дроны атаковали самый большой НПЗ севера РФ

В Ярославле раздались мощные взрывы после атаки дронов. Пожар вспыхнул на одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России.

26 апреля 2026, 08:05
Slava Kot

В ночь на 26 апреля в российском Ярославле раздалась серия мощных взрывов после атаки беспилотников. По сообщениям местных телеграмм-каналов и очевидцев, целью удара стал Ярославский нефтеперерабатывающий завод. Это одно из ключевых предприятий топливной отрасли РФ.

Взрывы на Ярославском НПЗ. Фото из открытых источников

По словам жителей города Ярославль, первые взрывы прогремели около 00:40. В целом очевидцы насчитали не менее 15 громких детонаций. В небе видели яркие вспышки, в жилых домах дрожали окна, а на парковках срабатывали автомобильные сигнализации.

Перед атакой в регионе был объявлен режим "беспилотной опасности". Из-за угрозы ударов временно приостанавливал работу аэропорт Ярославля.

По данным мониторинговых ресурсов, удар пришелся по Ярославскому НПЗ, известному как "Славнефть-ЯНОС". После попадания на территории предприятия вспыхнул пожар.

Этот завод считается крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием на севере России и входит в пятерку крупнейших НПЗ страны. Его мощность оценивается примерно в 15 миллионов тонн нефти в год. Предприятие производит бензин, дизельное топливо и авиационный керосин, имеющий стратегическое значение для транспорта и военной логистики РФ.

Этой же ночью взрывы в России также раздавались в Тамбовской области, где сообщали о работе систем ПВО и возгорании вблизи инфраструктурного объекта. Кроме того, серию взрывов слышали в оккупированном Севастополе, где очевидцы заявляли о работе противовоздушной обороны и полетах дронов.

В последние месяцы удары по нефтяной инфраструктуре России стали регулярными. Под атаки уже попадали предприятия в Кириша, Саратове, Уфе, Новокуйбышевске, а также портовые терминалы в Усть-Луге, Приморске и Туапсе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о взрывах в России. В Нижегородской области РФ пожар на Кстовском нефтеперерабатывающем заводе после атак дронов.

Также "Комментарии" писали об ударах дронов, накрывших ключевые объекты в глубине России.



