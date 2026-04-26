logo_ukra

BTC/USD

78105

ETH/USD

2331.73

USD/UAH

44

EUR/UAH

51.55

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Потужні вибухи в Росії: дрони атакували найбільший НПЗ півночі РФ
НОВИНИ

Потужні вибухи в Росії: дрони атакували найбільший НПЗ півночі РФ

У Ярославлі пролунали потужні вибухи після атаки дронів. Пожежа спалахнула на одному з найбільших нафтопереробних заводів Росії.

26 квітня 2026, 08:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

У ніч на 26 квітня в російському Ярославлі пролунала серія потужних вибухів після атаки безпілотників. За повідомленнями місцевих телеграм-каналів та очевидців, ціллю удару став Ярославський нафтопереробний завод. Це одне з ключових підприємств паливної галузі РФ.

Вибухи на Ярославському НПЗ. Фото з відкритих джерел

За словами жителів міста Ярославль перші вибухи пролунали близько 00:40. Загалом очевидці нарахували щонайменше 15 гучних детонацій. У небі бачили яскраві спалахи, у житлових будинках тремтіли вікна, а на парковках спрацьовували автомобільні сигналізації.

Перед атакою в регіоні було оголошено режим "безпілотної небезпеки". Через загрозу ударів тимчасово призупиняв роботу аеропорт Ярославля.

За даними моніторингових ресурсів, удар припав по Ярославському НПЗ, відомому як "Славнефть-ЯНОС". Після влучань на території підприємства спалахнула пожежа.

Цей завод вважається найбільшим нафтопереробним підприємством на півночі Росії та входить до п’ятірки найбільших НПЗ країни. Його потужність оцінюється приблизно у 15 мільйонів тонн нафти на рік. Підприємство виробляє бензин, дизельне паливо та авіаційний керосин, що має стратегічне значення для транспорту та військової логістики РФ.

Цієї ж ночі вибухи у Росії також лунали у Тамбовській області, де повідомляли про роботу систем ППО та займання поблизу інфраструктурного об’єкта. Крім того, серію вибухів чули в окупованому Севастополі, де очевидці заявляли про роботу протиповітряної оборони та польоти дронів.

Останніми місяцями удари по нафтовій інфраструктурі Росії стали регулярними. Під атаки вже потрапляли підприємства у Кірішах, Саратові, Уфі, Новокуйбишевську, а також портові термінали в Усть-Лузі, Приморську та Туапсе.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про вибухи в Росії. У Нижегородській області РФ пожежа на Кстовському нафтопереробному заводі після атак дронів.

Також "Коментарі" писали про удари дронів, які накрили ключові об'єкти у глибині Росії.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини