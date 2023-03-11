Московия вместо России: МИД РФ отреагировал на возможное переименование

Поручение президента Владимира Зеленского премьер-министру Денису Шмыгалю изучить возможность переименования России в Московию является "свидетельством попытки создания "анти-России". Как передает издание "Комментарии", такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram.

Мария Захарова. Фото из открытых источников

Спикер МИД страны-агрессора не упустила возможности лишний раз блеснуть цинизмом, попытавшись оскорбить главу украинского государства.

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"Бункерный (Ред. – так российские пропагандисты уже некоторое время называют так Зеленского) каждый день доказывает нашу правоту. Вот ещё одно свидетельство попытки создания из Украины "анти-России", – написала Мария Захарова.

Стоит отметить, предшествовало такому заявлению то, что Владимир Зеленский рассмотрел электронную петицию, автор которой предлагает официально переименовать название "Россия" на "Московия" и заменить термины "российский" на "московский", а "Российская Федерация" – на "Московская федерация".

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Также издание "Комментарии" сообщало — аналитики американского Института изучения войны считают, что Российская Федерация организовала массированный ракетный удар по Украине 9 марта в рамках своей пропаганды в российском обществе, и чтобы потешить россиян. А в Госдепе заявили, что США и союзники приложат все усилия, чтобы такие ракетные удары РФ по Украине не стали нормой. При этом подобные массированные атаки, увы, продолжаются уже давно. Почему Запад не спешил дать Украине не только эффективный щит, но и меч? Как ситуация может измениться в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



