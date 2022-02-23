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Московский чиновник сообщил единственное условие, при котором российские войска войдут в "ДНР" и "ЛНР"

Российские военные войдут на украинский Донбасс только по запросу сепаратистов

сегодня, 17:20
Автор:

Карина Ожерельева
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Андрей Турчак, высокопоставленный член правящей партии России, заявил в среду, 23 февраля, что российские военные войдут в "ЛНР" и "ДНР", признанные Москвой независимыми государствами, если этого попросят лидеры сепаратистов. Об этом сообщает Reuters.

Московский чиновник сообщил единственное условие, при котором российские войска войдут в "ДНР" и "ЛНР"

Люди идут к памятнику Освободителям Донбасса в Донецке - Reuters

Турчак сказал, что любое такое развертывание будет носить, по его словам, "миротворческий характер".

Турчак и Денис Пушилин, поддерживаемый Россией лидер в одном из сепаратистских регионов, сказали журналистам, что российские военные еще не присутствовали на поддерживаемых Россией сепаратистских районах, несмотря на обвинения Запада о том, что Москва имеет там скрытое военное присутствие в течение многих лет.

Свидетель Reuters увидел колонны военной техники, включая танки, рано во вторник, 22 февраля, в окрестностях Донецка после того, как президент России Владимир Путин признал "Л/ДНР" независимыми государствами.

Репортер Reuters увидел около пяти танков в колонне на окраине города и еще два в другой части города. Никаких знаков различия не было видно.

Как сообщали ранее "Комментарии", Трамп назвал "гениальным" решение Путина признать "ДНР" и "ЛНР". Бывший президент США Дональд Трамп приветствовал президента России Владимира Путина с признанием независимости "ЛНР" и "ДНР", назвав этот шаг России "гениальным актом". Трамп выступил в радиошоу, где одобрил решение Путина о признании оккупированных восточных территорий Украины.

Также "Комментарии" писали, что боевики "ЛНР" пригрозили Украине войной: требуют вывести войска из Луганской области. Свое требование кафиры выдвигают, ссылаясь на так называемую "конституцию ЛНР".


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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/russian-military-will-only-enter-ukraines-donbass-if-separatists-ask-official-2022-02-23/
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