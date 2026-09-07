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Москва бросила вызов санкциям США: что Россия внезапно пообещала Индии

Кремль рассчитывает сохранить крупнейший рынок для своей нефти, пока Вашингтон готовит новые меры против покупателей российских энергоресурсов

7 сентября 2026, 08:10
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Кравцев Сергей

Россия готова продолжать поставки нефти в Индию в любых необходимых объемах, несмотря на возможное ужесточение американских санкций. Об этом заявил российский посол в Индии Денис Алипов, сообщает Bloomberg.

Москва бросила вызов санкциям США: что Россия внезапно пообещала Индии

Кремль. Фото: из открытых источников

"Мы готовы поставлять Индии столько нефти, сколько ей потребуется", — заявил дипломат. 

По его словам, Москва считает санкции и пошлины инструментом давления, который мешает странам предложить Индии более выгодные условия на энергетическом рынке.

Заявление прозвучало на фоне возможного усиления давления Вашингтона на покупателей российской нефти. Согласно рассматриваемому в США законопроекту, президент Дональд Трамп может получить право вводить 100-процентные пошлины против крупнейших покупателей российских энергоносителей. В числе основных покупателей российской нефти находятся Китай, Индия и Турция.

Кроме того, законопроект предусматривает возможность введения ограничений против государств, которые помогают России обходить энергетические санкции. Цель таких мер – сократить доходы Москвы от экспорта нефти и газа, которые остаются одним из важнейших источников поступлений российского бюджета.

Алипов, в свою очередь, предупредил о возможных последствиях вытеснения российской нефти с мирового рынка. По его словам, энергетическая система может столкнуться с перебоями на фоне нестабильности на Ближнем Востоке и проблем с транспортировкой топлива через Ормузский пролив.

Российский дипломат настаивает, что мировые энергетические рынки якобы не смогут обойтись без российской нефти. Москва, по его словам, заинтересована в сохранении поставок в Индию, а сама Индия заинтересована в их продолжении.

Таким образом, Кремль демонстрирует готовность сохранить индийское направление экспорта даже в случае нового давления со стороны США. Для России Индия остается одним из ключевых покупателей нефти, тогда как для Нью-Дели российское сырье стало важным источником более дешевых поставок после введения западных ограничений против Москвы.

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-07/russian-envoy-slams-pressure-tactics-over-oil-sales-to-india
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