Москва кинула виклик санкціям США: що Росія раптово пообіцяла Індії

Росія готова продовжувати постачання нафти до Індії у будь-яких необхідних обсягах, незважаючи на можливе посилення американських санкцій. Про це заявив російський посол в Індії Денис Аліпов, повідомляє Bloomberg.

Кремль. Фото: із відкритих джерел

"Ми готові постачати Індії стільки нафти, скільки їй потрібно", — заявив дипломат.

За його словами, Москва вважає санкції та мита інструментом тиску, який заважає країнам запропонувати Індії вигідніші умови на енергетичному ринку.

Заява прозвучала на тлі можливого посилення тиску Вашингтона на покупців російської нафти. Згідно з законопроектом, що розглядається в США, президент Дональд Трамп може отримати право вводити 100-відсоткові мита проти найбільших покупців російських енергоносіїв. Серед основних покупців російської нафти є Китай, Індія та Туреччина.

Крім того, законопроект передбачає можливість запровадження обмежень проти держав, які допомагають Росії оминати енергетичні санкції. Мета таких заходів – скоротити доходи Москви від експорту нафти та газу, які залишаються одним із найважливіших джерел надходжень російського бюджету.

Аліпов, у свою чергу, попередив про можливі наслідки витіснення російської нафти зі світового ринку. За його словами, енергетична система може зіткнутися з перебоями на тлі нестабільності на Близькому Сході та проблем із транспортуванням палива через Ормузьку протоку.

Російський дипломат наполягає, що світові енергетичні ринки нібито не можуть обійтися без російської нафти. Москва, за його словами, зацікавлена у збереженні поставок до Індії, а сама Індія зацікавлена у їхньому продовженні.

Таким чином, Кремль демонструє готовність зберегти індійський напрямок експорту навіть у разі нового тиску США. Для Росії Індія залишається одним із ключових покупців нафти, тоді як для Нью-Делі російська сировина стала важливим джерелом дешевших поставок після запровадження західних обмежень проти Москви.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Путіну доведеться слухати: чому Китай та Індія зненацька активізувалися довкола війни.



