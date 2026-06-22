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"Москва будет гореть" и "Слава Украине": мэр Москвы Собянин удивил сообщениями в свой ДР

Личный блог Сергея Собянина засыпали сотнями лозунгов "Слава Украине" и обещаниями, что Москва будет гореть

22 июня 2026, 16:30
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Slava Kot

Личный Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина мог испытать кибератаки вечером 21 июня. В результате инцидента на странице появились многочисленные сообщения с антивоенным и проукраинским текстом.

"Москва будет гореть" и "Слава Украине": мэр Москвы Собянин удивил сообщениями в свой ДР

Telegram-канал мэра Москвы Собянина сломали

Российские медиа сообщили об изломе Telegram-канала Сергея Собянина вечером 21 июня. Речь идет об одном из двух официальных публичных аккаунтов московского мэра под названием "Сергей Собянин. Личный блог", привязанном к сайту официального сайта sobyanin.ru. Именно из-за него могла произойти атака хакеров и несанкционированная публикация сотен сообщений.

После 22:00 канал начал массово публиковать однотипные сообщения, в том числе среди которых были: "Слава Украине", "Русские п*ры, я забросил донат именно на дроны", "Москва будет гореть", "Почему старый х*й ничего не делает. Зетники нищие. Я сейчас сижу в Лондоне".

”Москва будет гореть” и ”Слава Украине”: мэр Москвы Собянин удивил сообщениями в свой ДР - фото 2

Telegram-канал мэра Москвы Собянина

”Москва будет гореть” и ”Слава Украине”: мэр Москвы Собянин удивил сообщениями в свой ДР - фото 2

Telegram-канал мэра Москвы Собянина сломали

В общей сложности появилось более 500 таких постов. Контент оперативно удалили в течение 10-15 минут, однако скриншоты разошлись соцсетями.

Официальной реакции от Сергея Собянина или его администрации не последовало. Последнее обычное сообщение в канале датируется 17 июня. Инцидент совпал с днем рождения российского политика, которому 21 июня исполнилось 68 лет.

Сергей Собянин – один из ключевых представителей российской политической системы, возглавляющий Москву с 2010 года. Он находится под международными санкциями и играет немаловажную роль в обеспечении мобилизационных и управленческих процессов в столице РФ на фоне войны против Украины.

Ранее портал "Комментарии" писали, что 22 июня по всей Московской области объявили ракетную опасность.



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