"Москва горітиме" та "Слава Україні": мер Москви Собянін здивував повідомленнями у свій ДН

Особистий Telegram-канал мера Москви Сергія Собяніна міг зазнати кібератаки ввечері 21 червня. Унаслідок інциденту на сторінці з’явилися численні повідомлення з антивоєнним та проукраїнським текстом.

Telegram-канал мера Москви Собяніна зламали

Російські медіа повідомили про злам Telegram-канала Сергія Собяніна ввечері 21 червня. Йдеться про один із двох офіційних публічних акаунтів московського мера під назвою "Сергей Собянин. Личный блог", який був прив’язаний до сайту офіційного сайту sobyanin.ru. Саме через нього могла відбутися хакерська атака та несанкціонована публікація сотень повідомлень.

Після 22:00 канал почав масово публікувати однотипні дописи, зокрема серед яких були: "Слава Україні", "Російські п*ри, я закинув донат саме на дрони", "Москва горітиме", "Чому старий х*й нічого не робить. Зетники жебраки. Я зараз сиджу в Лондоні".

Telegram-канал мера Москви Собяніна

Telegram-канал мера Москви Собяніна зламали

Загалом з’явилося понад 500 таких постів. Контент оперативно видалили протягом 10-15 хвилин, однак скриншоти розійшлися соцмережами.

Офіційної реакції від Сергія Собяніна або його адміністрації не було. Наразі останній звичайний допис у каналі датується 17 червня. Інцидент збігся в часі з днем народження російського політика, якому 21 червня виповнилося 68 років.

Сергій Собянін — один із ключових представників російської політичної системи, який очолює Москву з 2010 року. Він перебуває під міжнародними санкціями та відіграє важливу роль у забезпеченні мобілізаційних і управлінських процесів у столиці РФ на тлі війни проти України.

Раніше портал "Коментарі" писали, що 22 червня по всій Московській області оголосили ракетну небезпеку