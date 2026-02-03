logo

Главная Новости Мир Россия Москва делает шаг к Вашингтону: какое предложение Путин передал Трампу
commentss НОВОСТИ Все новости

Москва делает шаг к Вашингтону: какое предложение Путин передал Трампу

Россия передала США пакет предложений по «нормализации» отношений, предлагая сотрудничество от энергетики до искусственного интеллекта

3 февраля 2026, 06:53
Министерство иностранных дел России заявило о передаче Соединенным Штатам пакета предложений, которые, по утверждению Москвы, должны способствовать снятию "серьезных барьеров" на пути к восстановлению полноценных двусторонних отношений. Об этом говорится в материалах МИД РФ, подготовленных к пресс-конференции главы ведомства Сергея Лаврова.

Москва делает шаг к Вашингтону: какое предложение Путин передал Трампу

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

В российском внешнеполитическом ведомстве отмечают, что среди ключевых тем, обозначенных в обращении к Вашингтону, фигурируют восстановление прямого авиасообщения между странами, а также возвращение дипломатической собственности, ранее конфискованной американской стороной.

МИД РФ подчеркивает, что в случае готовности США к нормализации диалога Вашингтон якобы получит "перспективные и, прежде всего для себя, выгодные горизонты сотрудничества" с Россией. В числе возможных направлений взаимодействия названы энергетика, добыча критически важных минералов и редкоземельных элементов, вопросы Арктики, космические программы, а также развитие технологий искусственного интеллекта.

При этом в Москве заявили, что не все политические силы в США поддерживают процесс так называемого "оздоровления" отношений. В качестве примера в МИД РФ указали на введение новых американских санкций против российских нефтяных компаний, назвав это "неожиданным инцидентом".

Напомним, в прошлом году президент США Дональд Трамп заявлял о намерении перезапустить диалог с Москвой. Стороны также проводили контакты на уровне делегаций, в том числе обсуждая войну России против Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — Кремль продолжает использовать темы, не связанные напрямую с войной против Украины, чтобы склонить администрацию президента США Дональда Трампа к уступкам в пользу России. Об этом говорится в новом отчёте Института изучения войны (ISW).




