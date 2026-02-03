logo_ukra

Москва робить крок до Вашингтона: яку пропозицію Путін передав Трампу
commentss НОВИНИ Всі новини

Москва робить крок до Вашингтона: яку пропозицію Путін передав Трампу

Росія передала США пакет пропозицій щодо «нормалізації» відносин, пропонуючи співпрацю від енергетики до штучного інтелекту

3 лютого 2026, 06:53
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Міністерство закордонних справ Росії заявило про передачу Сполученим Штатам пакету пропозицій, які, за твердженням Москви, мають сприяти зняттю "серйозних бар'єрів" на шляху відновлення повноцінних двосторонніх відносин. Про це йдеться у матеріалах МЗС РФ, підготовлених до прес-конференції глави відомства Сергія Лаврова.

Москва робить крок до Вашингтона: яку пропозицію Путін передав Трампу

Сергій Лавров. Фото: з відкритих джерел

У російському зовнішньополітичному відомстві зазначають, що серед ключових тем, зазначених у зверненні до Вашингтона, фігурують відновлення прямого авіасполучення між країнами, а також повернення дипломатичної власності, яка раніше була конфіскована американською стороною.

МЗС РФ наголошує, що у разі готовності США до нормалізації діалогу Вашингтон нібито отримає "перспективні і, перш за все, вигідні горизонти співпраці" з Росією. Серед можливих напрямів взаємодії названо енергетика, видобуток критично важливих мінералів та рідкісноземельних елементів, питання Арктики, космічні програми, а також розвиток технологій штучного інтелекту.

При цьому в Москві заявили, що не всі політичні сили США підтримують процес так званого "оздоровлення" відносин. Як приклад у МЗС РФ вказали на запровадження нових американських санкцій проти російських нафтових компаній, назвавши це "несподіваним інцидентом".

Нагадаємо, минулого року президент США Дональд Трамп заявляв про намір перезапустити діалог із Москвою. Сторони також проводили контакти на рівні делегацій, зокрема, обговорюючи війну Росії проти України.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Кремль продовжує використовувати теми, які не пов'язані безпосередньо з війною проти України, щоб схилити адміністрацію президента США Дональда Трампа до поступок на користь Росії. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).




