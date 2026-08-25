В Кремле обнародовали ряд заявлений по поводу текущей международной повестки дня и взаимоотношений с западными государствами. Главный рупор российского диктатора Дмитрий Песков во время очередного брифинга сосредоточился на критике европейских лидеров, поддерживающих удары по объектам на территории РФ, и в очередной раз озвучил традиционные обвинения.

Дмитрий Песков и Владимир Путин

Отдельное внимание спикер Кремля уделил позиции президента Финляндии Александра Стубба, одобрившего атаки на российскую логистическую инфраструктуру.

"Поддержка Стуббом ударов по составам Wildberries удивляет, — посетовал спикер российского диктатора, пытаясь упрекнуть финского лидера в неожиданном изменении риторики, — поскольку недавно он заявлял о необходимости налаживания диалога с РФ".

Кроме финского руководства под шквал критики Москвы попал и Лондон. По мнению российской стороны, заявления европейских столиц лишь подтверждают бескомпромиссный курс коллективного Запада на противодействие Кремлю, что якобы вынуждает Россию реагировать в ответ.

"Заявления Стубба, британских премьеров говорят о том, что агрессивная линия в отношении РФ сохраняется, — подчеркнул Песков, артикулируя очередные угрозы, — и Москва должна принимать меры".

Финальная часть выступления спикера Путина содержала уже привычные для российской дипломатии запугивания по поводу возможного появления иностранных войск в помощь Киеву. Он подчеркнул, что Россия категорически не намерена мириться с присутствием западных армий на украинской земле.

"Москва неоднократно заявляла о том, — резюмировал представитель Кремля, очерчивая позицию своей страны, — что размещение военных контингентов НАТО на территории Украины неприемлемо для РФ".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что официальный Лондон сделал решительный шаг навстречу расширению украинского ракетного потенциала. Премьер-министр Великобритании Энди Бернем в преддверии своего дебютного визита в Киев объявил о готовности поддержать запуск производства дальнобойного вооружения непосредственно на территории Украины, передает BILD.