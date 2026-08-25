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Недилько Ксения
В Кремле обнародовали ряд заявлений по поводу текущей международной повестки дня и взаимоотношений с западными государствами. Главный рупор российского диктатора Дмитрий Песков во время очередного брифинга сосредоточился на критике европейских лидеров, поддерживающих удары по объектам на территории РФ, и в очередной раз озвучил традиционные обвинения.
Дмитрий Песков и Владимир Путин
Отдельное внимание спикер Кремля уделил позиции президента Финляндии Александра Стубба, одобрившего атаки на российскую логистическую инфраструктуру.
Кроме финского руководства под шквал критики Москвы попал и Лондон. По мнению российской стороны, заявления европейских столиц лишь подтверждают бескомпромиссный курс коллективного Запада на противодействие Кремлю, что якобы вынуждает Россию реагировать в ответ.
Финальная часть выступления спикера Путина содержала уже привычные для российской дипломатии запугивания по поводу возможного появления иностранных войск в помощь Киеву. Он подчеркнул, что Россия категорически не намерена мириться с присутствием западных армий на украинской земле.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что официальный Лондон сделал решительный шаг навстречу расширению украинского ракетного потенциала. Премьер-министр Великобритании Энди Бернем в преддверии своего дебютного визита в Киев объявил о готовности поддержать запуск производства дальнобойного вооружения непосредственно на территории Украины, передает BILD.