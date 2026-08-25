У Кремлі оприлюднили низку заяв щодо поточного міжнародного порядку денного та взаємин із західними державами. Головний рупор російського диктатора Дмитро Пєсков під час чергового брифінгу зосередився на критиці європейських лідерів, які підтримують удари по об'єктах на території РФ, та вкотре озвучив традиційні звинувачення.

Дмитро Пєсков і Володимир Путін

Окрему увагу речник Кремля приділив позиції президента Фінляндії Александра Стубба, який схвалив атаки на російську логістичну інфраструктуру.

"Підтримка Стуббом ударів по складах Wildberries дивує, — поскаржився спікер російського диктатора, намагаючись дорікнути фінському лідеру несподіваною зміною риторики, — оскільки нещодавно він заявляв про необхідність налагодження діалогу з РФ".

Окрім фінського керівництва, під шквал критики Москви потрапив і Лондон. На думку російської сторони, заяви європейських столиць лише підтверджують безкомпромісний курс колективного Заходу на протидію Кремлю, що нібито змушує Росію реагувати у відповідь.

"Заяви Стубба, британських прем'єрів говорять про те, що агресивна лінія щодо РФ зберігається, — підкреслив Пєсков, артикулюючи чергові погрози, — і Москва має вживати заходів".

Фінальна частина виступу речника Путіна містила вже звичні для російської дипломатії залякування щодо можливої появи іноземних військ на допомогу Києву. Він наголосив, що Росія категорично не збирається миритися з присутністю західних армій на українській землі.

"Москва неодноразово заявляла про те, — резюмував представник Кремля, окреслюючи позицію своєї країни, — що розміщення військових контингентів НАТО на території України є неприйнятним для РФ".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що офіційний Лондон зробив рішучий крок назустріч розширенню українського ракетного потенціалу. Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем напередодні свого дебютного візиту до Києва оголосив про готовність підтримати запуск виробництва далекобійного озброєння безпосередньо на території України, передає BILD.