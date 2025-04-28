Москва готова к прямым переговорам с Киевом: что ждет Путин

Страна-агрессор ждет "сигнала" от Украины о возобновлении прямых переговоров по завершению войны. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью российскому пропагандистскому информагентству ТАСС.

Переговоры. Фото: из открытых источников

"Продолжается "специальная военная операция". Продолжаются усилия США по выводу процесса в мирное русло. Неоднократно подтверждалась готовность российской стороны, президента без всяких условий к началу переговорного процесса с Украиной", — заявил Песков.

Спикер российского диктатора подчеркнул, что Москва ждет от Киева сигнал о возобновлении прямых переговоров, добавив о том, что украинская власть якобы имеет "юридический запрет" на такие действия.

"Киев должен предпринять какие-то действия по этому (прямым переговорам – ред.). У них же есть юридический запрет на это. Пока мы не видим никаких действий", — добавил он.

В то же время спикер Кремля заявил, что нового разговора Путина с президентом США Дональдом Трампом пока не запланировано. Впрочем, такой разговор может быть оперативно согласован при необходимости.

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