Москва готовит космическую армию: ГУР шокировало масштабами новой угрозы

Россия ускорила развертывание собственной спутниковой системы "Рассвет", которая должна стать фактическим аналогом Starlink. Москва запускает спутники более быстрыми темпами, чем предполагалось первоначальными планами, заявил заместитель начальника ГУР МО Украины генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина.

Спутниковая система "Рассвет". Фото: из открытых источников

По его словам, уже в марте 2026 года Россия вывела на околоземную орбиту 16 спутников "Рассвет". В дальнейшем группировки планируют активно наращивать.

Согласно озвученным планам, в 2027 году российская система должна насчитывать 292 спутника. К 2035 году Кремль рассчитывает увеличить их количество до 924 аппаратов.

Сейчас "Рассвет" работает только фрагментарно. Скибицкий объяснил, что спутники могут обеспечивать связь только когда пролетают над соответствующей территорией. Однако после формирования полноценной группировки система сможет работать по принципу глобального спутникового Интернет Starlink.

Для Украины появление такой российской группировки может создать новые вызовы. Спутниковая связь может использоваться не только для гражданских нужд, но и для обеспечения военных систем управления, передачи данных и координации операций.

"Уже идет дискуссия, как с этим бороться", — отметил представитель ГУР.

Таким образом, Москва фактически пытается создать собственную независимую спутниковую инфраструктуру, которая в перспективе может снизить зависимость российских военных от иностранных технологий и обеспечить более стабильную связь на значительно большей территории.

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