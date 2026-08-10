Москва готує космічну армію: ГУР шокувало масштабами нової загрози

Росія прискорила розгортання власної супутникової системи "Рассвет", яка має стати фактичним аналогом Starlink. Москва запускає супутники швидшими темпами, ніж передбачалося початковими планами, заявив заступник начальника ГУР МО України генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК-Україна.

Супутникова система "Рассвет". Фото: з відкритих джерел

За його словами, вже у березні 2026 року Росія вивела на навколоземну орбіту 16 супутників "Рассвет". Надалі угруповання планують активно нарощувати.

Згідно з озвученими планами, у 2027 році російська система має налічувати 292 супутники. До 2035 року Кремль розраховує збільшити їхню кількість до 924 апаратів.

Наразі "Рассвет" працює лише фрагментарно. Скібіцький пояснив, що супутники можуть забезпечувати зв'язок лише тоді, коли пролітають над відповідною територією. Однак після формування повноцінного угруповання система зможе працювати за принципом глобального супутникового інтернету Starlink.

Для України поява такого російського угруповання може створити нові виклики. Супутниковий зв'язок здатен використовуватися не лише для цивільних потреб, а й для забезпечення військових систем управління, передачі даних та координації операцій.

"Вже йде дискусія, як з цим боротись", – зазначив представник ГУР.

Таким чином, Москва фактично намагається створити власну незалежну супутникову інфраструктуру, яка в перспективі може зменшити залежність російських військових від іноземних технологій та забезпечити стабільніший зв'язок на значно більшій території.

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