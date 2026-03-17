Глава МИД России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы продолжать войну против Украины даже в случае признания Киевом потери оккупированных территорий. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны.

Во время пресс-конференции 16 марта с главой МИД Кении Мусалия Мудавади Лавров подчеркнул, что Россия не прекратит боевые действия, даже, если Украина согласится "с реалиями на земле" и полностью уступит Донбасс. По его словам, одной из "первопричин" войны остается нынешняя украинская власть.

Кроме того, российский министр назвал возможное размещение европейских миротворцев на подконтрольной Киеву территории "оккупацией". Аналитики отмечают, что таким образом Кремль фактически ставит под сомнение суверенитет Украины, пытаясь навязать право вето на любые решения Киева в сфере безопасности.

В отчете подчеркивается, что риторика о "первопричинах" используется Москвой для продвижения максималистских требований. Среди них – отказ Украины от вступления в НАТО, закрепление нейтрального статуса, так называемая "демилитаризация" и "денацификация", подразумевающая смену действующей власти на пророссийскую.

Эксперты отмечают: Кремль не демонстрирует готовности отступать от этих условий даже в рамках переговоров с участием США и Украины. Это свидетельствует о том, что Москва по-прежнему делает ставку не на компромисс, а на достижение стратегических целей силовым путем.

переговорный процесс по урегулированию войны в Украине пока находится на паузе. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, объяснив остановку дипломатических контактов изменением приоритетов со стороны Соединенных Штатов.

Дмитрий Песков в комментарии изданию Financial Times заявил, что активная фаза переговоров между Украиной, США и Россией приостановилась из-за того, что внимание Вашингтона сосредоточено на других международных вопросах.



