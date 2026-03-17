Москва не зупиниться навіть під час поступок: Лавров озвучив жорсткий ультиматум по Україні
Москва не зупиниться навіть під час поступок: Лавров озвучив жорсткий ультиматум по Україні

Кремль вимагає не лише територій, а й зміни влади у Києві, відкидаючи будь-які компроміси

17 березня 2026, 07:28
Кравцев Сергей

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив про готовність Москви продовжувати війну проти України навіть у разі визнання Києвом втрати окупованих територій. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни.

Москва не зупиниться навіть під час поступок: Лавров озвучив жорсткий ультиматум по Україні

Сергій Лавров. Фото: з відкритих джерел

Під час прес-конференції 16 березня з главою МЗС Кенії Мусалія Мудаваді Лавров підкреслив, що Росія не припинить бойові дії, навіть якщо Україна погодиться "з реаліями на землі" і повністю поступиться Донбасом. За його словами, однією з "першопричин" війни залишається нинішня українська влада.

Крім того, російський міністр назвав можливе розміщення європейських миротворців на підконтрольній Києву території окупацією. Аналітики зазначають, що таким чином Кремль фактично ставить під сумнів суверенітет України, намагаючись нав'язати право вето на будь-які рішення Києва у сфері безпеки.

У звіті наголошується, що риторика про "першопричини" використовується Москвою для просування максималістських вимог. Серед них – відмова України від вступу до НАТО, закріплення нейтрального статусу, так звана "демілітаризація" та "денацифікація", що передбачає зміну чинної влади на проросійську.

Експерти зазначають: Кремль не демонструє готовності відступати від цих умов навіть у рамках переговорів за участю США та України. Це свідчить про те, що Москва, як і раніше, робить ставку не на компроміс, а на досягнення стратегічних цілей силовим шляхом.

Читайте також на порталі "Коментарі" — переговорний процес щодо врегулювання війни в Україні поки що перебуває на паузі. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, пояснивши зупинку дипломатичних контактів зміною пріоритетів з боку Сполучених Штатів.

Дмитро Пєсков у коментарі виданню Financial Times заявив, що активна фаза переговорів між Україною, США та Росією призупинилася через те, що увага Вашингтона зосереджена на інших міжнародних питаннях.




Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-march-16-2026/
