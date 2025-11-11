logo

Москва обновила условия завершения войны: что заявил Лавров
Москва обновила условия завершения войны: что заявил Лавров

Для прекращения войны в Украине обязательными условиями остаются "демилитаризация" и "денацификация", подчеркнул Сергей Лавров

11 ноября 2025, 15:49
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Несмотря на то, что время от времени идут разговоры о компромиссах, ради, завершения войны в Украине глава МИД России Сергей Лавров повторил, что никакого урегулирование войны не произойдет, пока не будут выполнены главные требования РФ о демилитаризации, денацификации Украины и защите интересов русскоговорящих украинцев. 

Москва обновила условия завершения войны: что заявил Лавров

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

"Позиция России хорошо известна. Наша позиция на бумаге. Она никакого секрета не предоставляет. Она озвучена Путиным, когда он выступал в июле в Министерстве иностранных дел, излагая наши принципиальные подходы. Среди прочих абсолютно непременных условий урегулирования конфликта, такие, как демилитаризация, снятие каких-либо угроз российской федерации, в том числе путем втаскивания Украины в НАТО, обеспечение прав русских и русскоязычных, Украинской православной церкви. Там есть требования и денацификации", – отметил Лавров.

Также в ходе общения с журналистами Сергей Лавров вспомнил о договоренностях, которые достигли президента США Дональ д Трамп и российский диктатор Владимир Путин во время переговоров на Аляске.

"Путин и Трамп, если и не договорились "по каждой точке с запятой" в Анкоридже, то достигли понимания", – заявил российский министр.

Читайте также на портале "Комментарии" — судя по тому, что сейчас происходит на фронте, в Кремле подготовили стратегию дальнейшей войны против Украины в трех этапах. Как передает портал "Комментарии", пишет Foreign Affairs.

Также издание "Комментарии" сообщало – российский диктатор Владимир Путин постоянно угрожает ядерным оружием. Вместе с тем из-за затягивания войны против Украины Россия имеет огромное количество проблем. Почему именно сейчас Путин вновь активизировал ядерную риторику? Может ли втягивание РФ в ядерную гонку привести к тому, что Россия повторит сценарий Советского Союза? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.




