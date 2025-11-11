Несмотря на то, что время от времени идут разговоры о компромиссах, ради, завершения войны в Украине глава МИД России Сергей Лавров повторил, что никакого урегулирование войны не произойдет, пока не будут выполнены главные требования РФ о демилитаризации, денацификации Украины и защите интересов русскоговорящих украинцев.

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

"Позиция России хорошо известна. Наша позиция на бумаге. Она никакого секрета не предоставляет. Она озвучена Путиным, когда он выступал в июле в Министерстве иностранных дел, излагая наши принципиальные подходы. Среди прочих абсолютно непременных условий урегулирования конфликта, такие, как демилитаризация, снятие каких-либо угроз российской федерации, в том числе путем втаскивания Украины в НАТО, обеспечение прав русских и русскоязычных, Украинской православной церкви. Там есть требования и денацификации", – отметил Лавров.

Также в ходе общения с журналистами Сергей Лавров вспомнил о договоренностях, которые достигли президента США Дональ д Трамп и российский диктатор Владимир Путин во время переговоров на Аляске.

"Путин и Трамп, если и не договорились "по каждой точке с запятой" в Анкоридже, то достигли понимания", – заявил российский министр.

