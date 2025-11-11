logo_ukra

Москва оновила умови завершення війни: що заявив Лавров
Москва оновила умови завершення війни: що заявив Лавров

Для припинення війни в Україні обов'язковими умовами залишаються "демілітаризація" та "денацифікація", наголосив Сергій Лавров.

11 листопада 2025, 15:49
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Незважаючи на те, що час від часу йдуть розмови про компроміси, заради завершення війни в Україні глава МЗС Росії Сергій Лавров повторив, що жодного врегулювання війни не відбудеться, доки не будуть виконані головні вимоги РФ щодо демілітаризації, денацифікації України та захисту інтересів російськомовних українців.

Москва оновила умови завершення війни: що заявив Лавров

Сергій Лавров. Фото: з відкритих джерел

"Позиція Росії добре відома. Наша позиція на папері. Вона жодного секрету не має у собі. Вона озвучена Путіним, коли він виступав у липні у Міністерстві закордонних справ, викладаючи наші принципові підходи. Серед інших абсолютно неодмінних умов врегулювання конфлікту, такі як демілітаризація, зняття будь-яких загроз російській федерації, у тому числі шляхом втягування України у НАТО, забезпечення прав російських та російськомовних, Української православної церкви. Там є вимоги також денацифікації", – зазначив Лавров.

Також під час спілкування з журналістами Сергій Лавров згадав про домовленості, які досягли президента США Дональ д Трамп та російський диктатор Володимир Путін під час переговорів на Алясці.

"Путін і Трамп, якщо і не домовилися "за кожною точкою з комою" в Анкориджі, то досягли розуміння", — заявив російський міністр.

Читайте також на порталі "Коментарі" — зважаючи на те, що зараз відбувається на фронті, у Кремлі підготували стратегію подальшої війни проти України у трьох етапах. Як передає портал "Коментарі", пише Foreign Affairs.

Також видання "Коментарі" повідомляло — російський диктатор Володимир Путін постійно загрожує ядерною зброєю. Натомість через затягування війни проти України Росія має величезну кількість проблем. Чому саме зараз Путін знову активізував ядерну риторику? Чи може втягування РФ у ядерні перегони призвести до того, що Росія повторить сценарій Радянського Союзу? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, вивчивши думки експертів.




