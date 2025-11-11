Незважаючи на те, що час від часу йдуть розмови про компроміси, заради завершення війни в Україні глава МЗС Росії Сергій Лавров повторив, що жодного врегулювання війни не відбудеться, доки не будуть виконані головні вимоги РФ щодо демілітаризації, денацифікації України та захисту інтересів російськомовних українців.

Сергій Лавров. Фото: з відкритих джерел

"Позиція Росії добре відома. Наша позиція на папері. Вона жодного секрету не має у собі. Вона озвучена Путіним, коли він виступав у липні у Міністерстві закордонних справ, викладаючи наші принципові підходи. Серед інших абсолютно неодмінних умов врегулювання конфлікту, такі як демілітаризація, зняття будь-яких загроз російській федерації, у тому числі шляхом втягування України у НАТО, забезпечення прав російських та російськомовних, Української православної церкви. Там є вимоги також денацифікації", – зазначив Лавров.

Також під час спілкування з журналістами Сергій Лавров згадав про домовленості, які досягли президента США Дональ д Трамп та російський диктатор Володимир Путін під час переговорів на Алясці.

"Путін і Трамп, якщо і не домовилися "за кожною точкою з комою" в Анкориджі, то досягли розуміння", — заявив російський міністр.

