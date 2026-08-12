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Недилько Ксения
Российская сторона обвиняет руководство Украины в якобы сознательном затягивании процессов обмена военнопленными. С соответствующим заявлением выступила У полномоченная по правам человека РФ Яна Лантратова, утверждая, что Москва регулярно посылает Киеву предложения, остающиеся без должного ответа.
Яна Лантратова. Фото: росСМИ
Российская чиновница также назвала "искажением ситуации" недавно обнародованные Украиной перечни пленных с подконтрольных РФ территорий (так называемых "ЛНР", "ДНР" и Крыма), которых Москва якобы не хочет забирать еще с 2014 и 2022 годов. По ее словам, РФ за последний месяц выдвигала три разных варианта списков, куда входили как рядовые бойцы, так и лица, осужденные на территории России.
Лантратова заверила, что российская сторона готова передать этих людей "хоть завтра утром", лишь бы освободить военных из временно оккупированных украинских регионов, на которых в РФ распространяют свое гражданство. Она обвинила украинские власти в использовании темы пленных ради медийного эффекта, а не для спасения реальных жизней.
Пока официальных заявлений Омбудсмана Дмитрия Лубинца или Координационного штаба по вопросам обращения с пленными по этому поводу пока не было.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Министерство обороны страны-агрессорки обнародовало очередное пропагандистское видео, направленное на дискредитацию Вооруженных Сил Украины на фоне ожесточенных уличных боев в Донецкой области. Главной героиней сюжета стала жительница Константиновки по имени Екатерина. Женщина, чья семья пострадала в результате жестоких боевых действий, озвучивает выгодные для Кремля тезисы о якобы умышленных обстрелах и агрессии со стороны именно украинских защитников.