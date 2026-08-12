Российская сторона обвиняет руководство Украины в якобы сознательном затягивании процессов обмена военнопленными. С соответствующим заявлением выступила У полномоченная по правам человека РФ Яна Лантратова, утверждая, что Москва регулярно посылает Киеву предложения, остающиеся без должного ответа.

Яна Лантратова. Фото: росСМИ

"Однако, к сожалению, Киев часто отказывается от предложений, которые мы направляем, — заявила Лантратова, комментируя взаимодействие с Минобороны РФ и профильными структурами, — они не хотят забирать всех своих ребят и, что самое главное, не спешат возвращать наших".

Российская чиновница также назвала "искажением ситуации" недавно обнародованные Украиной перечни пленных с подконтрольных РФ территорий (так называемых "ЛНР", "ДНР" и Крыма), которых Москва якобы не хочет забирать еще с 2014 и 2022 годов. По ее словам, РФ за последний месяц выдвигала три разных варианта списков, куда входили как рядовые бойцы, так и лица, осужденные на территории России.

"Мы уже согласовали список из 224 человек, — подчеркнула омбудсменка , отмечая наличие конкретного перечня имен, — это ребята с территории Украины, которые осуждены за преступления на нашей земле".

Лантратова заверила, что российская сторона готова передать этих людей "хоть завтра утром", лишь бы освободить военных из временно оккупированных украинских регионов, на которых в РФ распространяют свое гражданство. Она обвинила украинские власти в использовании темы пленных ради медийного эффекта, а не для спасения реальных жизней.

"Мы не делим российских пленных по регионам. Для нас это наши мужчины, наши сыновья, наши братья", — резюмировала она, обращаясь к родственникам российских военнослужащих с уверением, что Москва уже дала согласие на обмен и опубликовала свой список украинских граждан, которых готова вернуть.

Пока официальных заявлений Омбудсмана Дмитрия Лубинца или Координационного штаба по вопросам обращения с пленными по этому поводу пока не было.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Министерство обороны страны-агрессорки обнародовало очередное пропагандистское видео, направленное на дискредитацию Вооруженных Сил Украины на фоне ожесточенных уличных боев в Донецкой области. Главной героиней сюжета стала жительница Константиновки по имени Екатерина. Женщина, чья семья пострадала в результате жестоких боевых действий, озвучивает выгодные для Кремля тезисы о якобы умышленных обстрелах и агрессии со стороны именно украинских защитников.