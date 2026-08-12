Москва звинувачує Київ у зриві обмінів: Яна Лантратова опублікувала новий список на повернення полонених

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Російська сторона звинувачує керівництво України у буцімто свідомому затягуванні процесів обміну військовополоненими. З відповідною заявою виступила Уповноважена з прав людини РФ Яна Лантратова, стверджуючи, що Москва регулярно надсилає Києву пропозиції, які залишаються без належної відповіді.
Яна Лантратова. Фото: росЗМІ
Російська посадовиця також назвала "спотворенням ситуації" нещодавно оприлюднені Україною переліки полонених із підконтрольних РФ територій (так званих "ЛНР", "ДНР" та Криму), яких Москва нібито не хоче забирати ще з 2014 та 2022 років. За її словами, РФ за останній місяць висувала три різні варіанти списків, куди входили як рядові бійці, так і особи, засуджені на території Росії.
Лантратова запевнила, що російська сторона готова передати цих людей "хоч завтра вранці", аби лише визволити військових із тимчасово окупованих українських регіонів, на яких у РФ поширюють своє громадянство. Вона звинуватила українську владу у використанні теми полонених заради медійного ефекту, а не для порятунку реальних життів.
Наразі офіційних заяв Омбудсмана Дмитра Лубінця чи Координаційного штабу з питань поводження з полоненими з цього приводу поки що не було.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Міністерство оборони країни-агресорки оприлюднило чергове пропагандистське відео, спрямоване на дискредитацію Збройних Сил України на тлі запеклих у вуличних боїв у Донецькій області. Головною героїнею сюжету стала мешканка Костянтинівки на ім'я Катерина. Жінка, чия родина постраждала внаслідок жорстоких бойових дій, озвучує вигідні для Кремля тези про нібито навмисні обстріли та агресію з боку саме українських захисників.