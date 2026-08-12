Москва звинувачує Київ у зриві обмінів: Яна Лантратова опублікувала новий список на повернення полонених

Російська сторона звинувачує керівництво України у буцімто свідомому затягуванні процесів обміну військовополоненими. З відповідною заявою виступила Уповноважена з прав людини РФ Яна Лантратова, стверджуючи, що Москва регулярно надсилає Києву пропозиції, які залишаються без належної відповіді.

Яна Лантратова. Фото: росЗМІ

"Проте, на жаль, Київ часто відмовляється від тих пропозицій, які ми направляємо, — заявила Лантратова, коментуючи взаємодію з Міноборони РФ та профільними структурами, — вони не хочуть забирати всіх своїх хлопців і, що найголовніше, не поспішають повертати наших".

Російська посадовиця також назвала "спотворенням ситуації" нещодавно оприлюднені Україною переліки полонених із підконтрольних РФ територій (так званих "ЛНР", "ДНР" та Криму), яких Москва нібито не хоче забирати ще з 2014 та 2022 років. За її словами, РФ за останній місяць висувала три різні варіанти списків, куди входили як рядові бійці, так і особи, засуджені на території Росії.

"Ми вже погодили список із 224 осіб, — підкреслила омбудсменк а, наголошуючи на наявності конкретного переліку імен, — це хлопці з території України, які засуджені за злочини на нашій землі".

Лантратова запевнила, що російська сторона готова передати цих людей "хоч завтра вранці", аби лише визволити військових із тимчасово окупованих українських регіонів, на яких у РФ поширюють своє громадянство. Вона звинуватила українську владу у використанні теми полонених заради медійного ефекту, а не для порятунку реальних життів.

"Ми не ділимо російських полонених за регіонами. Для нас це наші чоловіки, наші сини, наші брати", — резюмувала вона, звертаючись до родичів російських військовослужбовців із запевненням, що Москва вже дала згоду на обмін та опублікувала свій список українських громадян, яких готова повернути.

Наразі офіційних заяв Омбудсмана Дмитра Лубінця чи Координаційного штабу з питань поводження з полоненими з цього приводу поки що не було.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Міністерство оборони країни-агресорки оприлюднило чергове пропагандистське відео, спрямоване на дискредитацію Збройних Сил України на тлі запеклих у вуличних боїв у Донецькій області. Головною героїнею сюжету стала мешканка Костянтинівки на ім'я Катерина. Жінка, чия родина постраждала внаслідок жорстоких бойових дій, озвучує вигідні для Кремля тези про нібито навмисні обстріли та агресію з боку саме українських захисників.