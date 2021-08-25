Москва очень огорчена заявлением Турции по Крыму: Песков сделал заявление

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не может отнестись с пониманием к заявлению официальной Анкары относительно оккупированного Крыма, поэтому называет позицию Турции по этому вопросу "абсолютно неверной". Как информирует портал "Комментарии", такие слова спикера российского президента цитирует российское издание "ТАСС", как реакцию на официальное заявление Турции после участия в саммите "Крымской платформы".

Дмитрий Песков - фото ТАСС

Дмитрий Песков отмети, что Россия не может спокойно относиться к таким заявлениям турецких коллег и не может с ними соглашаться. В то же время Песков отметил, что в России полны терпения и поэтому будут и дальше настойчиво объяснять не только представителям Турции, но и представителям других государств, как на самом деле обстоят дела в Крыму и почему сегодня принято считать этот регион российской территорией.

По словам пресс-секретаря президента РФ, Москва очень ценит российско-турецкие отношения в экономической и других сферах, поэтому те разногласие, которые есть по ряду вопросов должны исчезнуть. Песков подчеркнул, вопрос Крыма в перечне разногласий стоит на первом месте.

Также читайте на портале "Комментарии" — глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу возглавил официальную делегацию Турции на саммите "Крымской платформы". Главный дипломат Турции заявил, что Анкара не меняет своего мнения и своей позиции, ответственно заявляя, что "Крым – это Украина". Также Мевлют Чавушоглу назвал единственный возможный способ деоккупации Крымского полуострова, к которому стоит идти.

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