logo
Русский Українська

BTC/USD

48446.69

ETH/USD

3185.19

LTC/USD

176.48

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

31.50

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Россия Москва очень огорчена заявлением Турции по Крыму: Песков сделал заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Москва очень огорчена заявлением Турции по Крыму: Песков сделал заявление

Песков заявил, что Россия недовольна позицией Турции по оккупации Крыма

сегодня, 17:15
Автор:

Кравцев Сергей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не может отнестись с пониманием к заявлению официальной Анкары относительно оккупированного Крыма, поэтому называет позицию Турции по этому вопросу "абсолютно неверной". Как информирует портал "Комментарии", такие слова спикера российского президента цитирует российское издание "ТАСС", как реакцию на официальное заявление Турции после участия в саммите "Крымской платформы".

Москва очень огорчена заявлением Турции по Крыму: Песков сделал заявление

Дмитрий Песков - фото ТАСС

Дмитрий Песков отмети, что Россия не может спокойно относиться к таким заявлениям турецких коллег и не может с ними соглашаться. В то же время Песков отметил, что в России полны терпения и поэтому будут и дальше настойчиво объяснять не только представителям Турции, но и представителям других государств, как на самом деле обстоят дела в Крыму и почему сегодня принято считать этот регион российской территорией.

По словам пресс-секретаря президента РФ, Москва очень ценит российско-турецкие отношения в экономической и других сферах, поэтому те разногласие, которые есть по ряду вопросов должны исчезнуть. Песков подчеркнул, вопрос Крыма в перечне разногласий стоит на первом месте.

Также читайте на портале "Комментарии" — глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу возглавил официальную делегацию Турции на саммите "Крымской платформы". Главный дипломат Турции заявил, что Анкара не меняет своего мнения и своей позиции, ответственно заявляя, что "Крым – это Украина". Также Мевлют Чавушоглу назвал единственный возможный способ деоккупации Крымского полуострова, к которому стоит идти.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tass.ru/politika/12215635?fbclid=IwAR2zO4W43A4jCuv2oZsmPYUcht--XvVg25is8H8nLiNCJAilaDNHbUVXZ2k
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ