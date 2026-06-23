Москва оголяет фронт ради столицы: Путин срочно перебрасывает ПВО для защиты Кремля

Российское руководство, вероятно, вынуждено перераспределять системы противовоздушной обороны в пользу Москвы, жертвуя прикрытием отдельных участков фронта. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW), изучив последние данные о перемещении российских средств ПВО.

ПВО РФ. Фото: из открытых источников

Согласно спутниковым снимкам, в конце мая к западу от Москвы началось строительство новой позиции для зенитно-ракетного комплекса С-400. Эксперты отмечают, что объект размещается на одной из самых высоких точек вокруг российской столицы, что повышает эффективность радиолокационного контроля воздушного пространства.

Одновременно появились данные о переброске комплекса "Панцирь" с линии фронта непосредственно в Москву. Система была замечена возле Московского нефтеперерабатывающего завода – одного из стратегически важных объектов российской энергетической инфраструктуры.

Особое внимание аналитиков привлекло состояние установки. На опубликованных снимках видно, что комплекс имеет лишь часть штатного боекомплекта. Это может свидетельствовать о нехватке ракет-перехватчиков, с которой сталкивается российская система ПВО.

Ранее украинские источники сообщали о дефиците ракет для комплексов С-300. По данным западных экспертов, санкции существенно ограничили возможности российского военно-промышленного комплекса по производству отдельных критически важных компонентов.

В ISW считают, что причиной усиления защиты Москвы стала растущая интенсивность украинских дальнобойных ударов. Россия вынуждена одновременно прикрывать фронт, военные базы, нефтеперерабатывающие заводы, склады, аэродромы и крупные города, что создает серьезный дефицит ресурсов.

Дополнительной проблемой стали регулярные поражения российских радиолокационных станций. Даже там, где количество средств ПВО увеличивается, эффективность защиты остается ограниченной.

По мнению аналитиков, украинская стратегия постепенно заставляет Кремль делать все более сложный выбор между безопасностью столицы и защитой военных объектов на других направлениях, что усиливает нагрузку на всю систему российской противовоздушной обороны.

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