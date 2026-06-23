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Москва оголює фронт заради столиці: Путін терміново перекидає ППО для захисту Кремля

Аналітики фіксують посилення оборони російської столиці на тлі дефіциту ракет і зростаючої ефективності українських ударів

23 червня 2026, 07:45
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Кравцев Сергей

Російське керівництво, мабуть, змушене перерозподіляти системи протиповітряної оборони на користь Москви, жертвуючи прикриттям окремих ділянок фронту. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW), вивчивши останні дані про переміщення російських засобів ППО.

Москва оголює фронт заради столиці: Путін терміново перекидає ППО для захисту Кремля

ППО РФ. Фото: з відкритих джерел

Згідно з супутниковими знімками, наприкінці травня на захід від Москви розпочалося будівництво нової позиції для зенітно-ракетного комплексу С-400. Експерти зазначають, що об'єкт розміщується на одній із найвищих точок навколо російської столиці, що підвищує ефективність радіолокаційного контролю повітряного простору.

Одночасно з'явилися дані про перекидання комплексу "Панцир" з лінії фронту безпосередньо до Москви. Система була помічена біля Московського нафтопереробного заводу – одного із стратегічно важливих об'єктів російської енергетичної інфраструктури.

Особливу увагу аналітиків привернув стан установки. На опублікованих знімках видно, що комплекс має лише частину штатного боєкомплекту. Це може свідчити про нестачу ракет-перехоплювачів, з якою стикається російська система ППО.

Раніше українські джерела повідомляли про дефіцит ракет для комплексів С-300. За даними західних експертів, санкції суттєво обмежили можливості російського військово-промислового комплексу із виробництва окремих критично важливих компонентів.

В ISW вважають, що причиною посилення захисту Москви стала зростаюча інтенсивність українських далекобійних ударів. Росія змушена одночасно прикривати фронт, військові бази, нафтопереробні заводи, склади, аеродроми та великі міста, що створює серйозний дефіцит ресурсів.

Додатковою проблемою стали регулярні поразки російських станцій радіолокації. Навіть там, де кількість засобів ППО збільшується, ефективність захисту залишається обмеженою.

На думку аналітиків, українська стратегія поступово змушує Кремль робити дедалі складніший вибір між безпекою столиці та захистом військових об'єктів на інших напрямках, що посилює навантаження на всю систему російської протиповітряної оборони.

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Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-june-22-2026/
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