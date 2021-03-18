Москва отозвала посла из Вашингтона для консультаций

Россия вызвала своего посла в США — Анатолия Антонова — для консультаций насчет будущих американо-российских отношений — после того, как президент США Джо Байден заявил, что российский президент Владимир Путин "убийца", который "заплатит цену" за якобы вмешательство в выборы. Об этом сообщает МИД РФ.

Анатолий Антонов (фото из открытых источников)

В российском ведомстве обвинили Вашингтон в том, что за последние годы он завел российско-американские связи в тупик. Отмечается, что россияне "заинтересованы в том, чтобы не допустить их (связей) необратимой деградации, если американцы осознают связанные с этим риски".

Согласно FT, пресс-секретарь Государственного департамента заявил, что ему известно о решении Москвы отозвать своего посла. В Госдепе отметили, что не планируют ответить отзывом Джона Салливана, посла США в России.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что отношения США и РФ "будут выглядеть по-другому".

Напомним, В американской разведке опубликовали заявление по поводу вмешательства России в выборы президента США, которые состоялись в ноябре 2020 года и участие в этом нардепа Андрея Деркача. Сообщается, что президент России Владимир Путин лично санкционировал вмешательство в американские выборы и держал на контроле деятельность украинского нардепа Андрея Деркача, которого в Госдепе прямо называют российским агентом. В американской разведке отметили, что Путин держал на личном контроле все действия Деркача, который связан с российскими спецслужбами и должностными лицами. В США считают, что в Кремле не хотели избрания президента Джо Байдена и поэтому решили поддержать на выборах Дональда Трампа.

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