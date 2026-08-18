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Москва под массированной атакой дронов: Собянин сделал тревожное заявление

Массированная атака продолжалась несколько часов, а число заявленных российскими властями сбитых беспилотников выросло с шести до 83

18 августа 2026, 06:55
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Кравцев Сергей

Москва и Московская область в ночь на 18 августа подверглись масштабной атаке беспилотников. О работе российской системы противовоздушной обороны с первых часов ночи сообщал мэр Москвы Сергей Собянин. Параллельно в российских соцсетях начали распространяться кадры с пожарами.

Москва под массированной атакой дронов: Собянин сделал тревожное заявление

Дрон. Фото: из открытых источников

Первые сообщения Собянина появились около 02:33. Тогда мэр заявил, что силы ПВО якобы уничтожили шесть беспилотников, летевших в сторону столицы. Позже количество заявленных сбитых целей существенно выросло – сначала до 40, а примерно к 04:22 достигло уже 83.

При этом в одном из сообщений о 40 беспилотниках Собянин не уточнил, что речь идет именно о дронах, направлявшихся на Москву. Это оставляет открытым вопрос о том, где именно российская ПВО вела работу и сколько целей могло находиться непосредственно над столичным регионом.

На фоне сообщений властей в соцсетях стали появляться видео с пожарами. OSINT-ресурсы утверждали, что как минимум один из них мог возникнуть в результате работы российской ПВО. Независимого подтверждения этой версии на данный момент нет.

Ближе к 04:30 появились сообщения о возможной атаке на Московский нефтеперерабатывающий завод. Однако эта информация также пока не получила официального подтверждения.

Российские власти на момент публикации не раскрывали подробностей о возможном ущербе и причинах возникновения зафиксированных пожаров. Масштаб последствий ночной атаки продолжает уточняться.

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