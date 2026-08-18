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Москва під масованою атакою дронів: Собянін зробив тривожну заяву

Масована атака тривала кілька годин, а кількість заявлених російською владою збитих безпілотників зросла з шести до 83

18 серпня 2026, 06:55
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Кравцев Сергей

Москва і Московська область в ніч на 18 серпня зазнали масштабної атаки безпілотників. Про роботу російської системи протиповітряної оборони з першої години ночі повідомляв мер Москви Сергій Собянін. Паралельно в російських соцмережах почали поширюватися кадри із пожежами.

Москва під масованою атакою дронів: Собянін зробив тривожну заяву

Дрон. Фото: з відкритих джерел

Перші повідомлення Собяніна з'явилися близько 02.33. Тоді мер заявив, що сили ППО нібито знищили шістьох безпілотників, які летіли у бік столиці. Пізніше кількість заявлених збитих цілей суттєво зросла – спочатку до 40, а приблизно до 04:22 сягнула вже 83.

При цьому в одному з повідомлень про 40 безпілотників Собянін не уточнив, що йдеться саме про дрони, які прямували на Москву. Це залишає відкритим питання, де саме російська ППО вела роботу і скільки цілей могло знаходитися безпосередньо над столичним регіоном.

На тлі повідомлень влади у соцмережах почали з'являтися відео з пожежами. OSINT-ресурси стверджували, що, як мінімум, один з них міг виникнути в результаті роботи російської ППО. Незалежне підтвердження цієї версії на даний момент немає.

Ближче до 04:30 з'явилися повідомлення про можливу атаку на Московський нафтопереробний завод. Однак ця інформація також поки що не отримала офіційного підтвердження.

Російська влада на момент публікації не розкривала подробиць про можливу шкоду та причини виникнення зафіксованих пожеж. Масштаб наслідків нічної атаки продовжує уточнюватись.

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