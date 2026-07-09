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Москва пригрозила НАТО "катастрофой" после решений по Украине: в РФ сделали громкое заявление

В российском МИД обвинили Альянс в подготовке к конфликту с Россией и заявили о якобы растущих разногласиях между США и Европой

9 июля 2026, 12:30
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Кравцев Сергей

Российские власти резко отреагировали на итоги саммита НАТО в Турции, где союзники подтвердили намерение продолжить военную поддержку Украины и усилить оборонный потенциал европейских стран. В Москве заявили, что подобные решения якобы ведут к дальнейшей милитаризации Европы и способны спровоцировать опасные последствия.

Москва пригрозила НАТО "катастрофой" после решений по Украине: в РФ сделали громкое заявление

Мария Захарова. Фото: из открытых источников

С соответствующим заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. По ее словам, приоритеты Североатлантического альянса остаются неизменными и, как утверждают в Кремле, сводятся к укреплению военной инфраструктуры, подготовке к возможному противостоянию с Россией и дальнейшему наращиванию помощи Украине.

Представитель российского МИД назвала решения участников саммита безответственными и предупредила, что они могут привести к "катастрофическим последствиям" не только для стран НАТО, но и для международной безопасности в целом. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

Кроме критики в адрес Альянса, Захарова вновь заявила о якобы существующих противоречиях между Соединенными Штатами и европейскими союзниками. По ее версии, Вашингтон испытывает разочарование деятельностью НАТО, а внутри блока сохраняются разногласия по ряду вопросов, включая ситуацию вокруг Гренландии и уровень поддержки американских инициатив со стороны европейских государств.

При этом представители стран НАТО неоднократно подчеркивали, что укрепление обороны Альянса носит исключительно сдерживающий характер, а расширение военной помощи Украине направлено на поддержку ее способности защищаться от российской агрессии.

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