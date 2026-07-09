Москва пригрозила НАТО "катастрофою" після рішень щодо України: у РФ зробили гучну заяву

Російська влада різко відреагувала на підсумки саміту НАТО в Туреччині, де союзники підтвердили намір продовжити військову підтримку України та посилити оборонний потенціал європейських країн. У Москві заявили, що подібні рішення нібито ведуть до подальшої мілітаризації Європи та здатні спровокувати небезпечні наслідки.

Марія Захарова. Фото: з відкритих джерел

З відповідною заявою виступила офіційна представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова. За її словами, пріоритети Північноатлантичного альянсу залишаються незмінними і, як стверджують у Кремлі, зводяться до зміцнення військової інфраструктури, підготовки до можливого протистояння з Росією та подальшого нарощування допомоги Україні.

Представник російського МЗС назвав рішення учасників саміту безвідповідальними і попередив, що вони можуть призвести до "катастрофічних наслідків" не лише для країн НАТО, а й для міжнародної безпеки загалом. Відповідну заяву опубліковано на офіційному сайті російського зовнішньополітичного відомства.

Крім критики на адресу Альянсу, Захарова знову заявила про нібито існуючі протиріччя між Сполученими Штатами та європейськими союзниками. За її версією, Вашингтон відчуває розчарування діяльністю НАТО, а всередині блоку зберігаються розбіжності щодо низки питань, включаючи ситуацію навколо Гренландії та рівень підтримки американських ініціатив з боку європейських держав.

При цьому представники країн НАТО неодноразово наголошували на тому, що зміцнення оборони Альянсу має виключно стримуючий характер, а розширення військової допомоги Україні спрямоване на підтримку її здатності захищатися від російської агресії.

Читайте також на порталі "Коментарі" – такого раніше не було: у ОП розкрили, що змінилося після зустрічі Зеленського та Трампа.



