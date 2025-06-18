Москва расширяет военное присутствие: где пытается играть на опережение

Путинский режим расширяет свое военное присутствие в Арктике. Россия милитаризирует стратегический регион под видом так называемой "научной деятельности". Об этом говорится в заявлении представителя ГУР Минобороны Андрея Черняка.

Россия в Арктике. Фото: из открытых источников

Представитель ГУР отметил, что на фоне глобального потепления и открытия новых стратегических возможностей в Арктике, в частности, залежей полезных ископаемых и Северного морского пути, Кремль активизирует деятельность в регионе.

Ключевым инструментом россиян является государственное предприятие "Арктический и антарктический научно-исследовательский институт". Формально эта структура выполняет научные задачи, но фактически является звеном ресурсно-военного проекта Москвы.

Как отмечает ГУР, среди задач института: проведение геологической разведки новых газовых и нефтяных месторождений; анализ ледовой обстановки в Северном море для прокладки судоходных маршрутов; моделирование изменений климата и океанографических условий до 2035 года с целью долгосрочного планирования эксплуатации региона.

Научные экспедиции, которые организует институт, изучают температуру воды, силу течений, динамику ветров, а также прогнозируют изменения ледникового покрова. Все эти данные имеют двойное назначение — как для гражданского использования, так и для планирования военных операций и передвижения флота.

Параллельно Россия завозит коммуникационное оборудование в Арктику, в частности системы спутниковой связи, которые могут использоваться для координации арктических операций Северного флота РФ и обеспечения действий беспилотных систем.

Представитель ГУР предупредил, что мир должен быть готовым к тому, что очередные "научные инициативы" Кремля – лишь ширма для новой фазы милитаризации Арктики.

"Государство-агрессор постепенно превращает регион в плацдарм для проекции силы, контроля над логистическими путями и доступа к ресурсам. Если международное сообщество и в дальнейшем будет недооценивать эти процессы, Север может стать следующей зоной напряжения", — считает Черняк.

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