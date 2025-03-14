Москва снова содрогалась от взрывов: что известно

Ударные беспилотники атаковали Москву и Московскую область. В российской столице и нескольких населенных пунктах Подмосковья прогремели взрывы и произошло задымление из-за работы ПВО. Как передает портал "Комментарии" информацию о взрывах подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.

Взрывы в Москве. Фото из открытых источников

В частности, очевидцы сообщили о взрывах в районе Кутузовского проспекта в Москве.

Кроме того, в новой Москве беспилотник залетел в частный дом в коттеджном поселке "Росинтер-2". Фрагмент попал в комнату на втором этаже и повредил три машины и квадроцикл, припаркованные на участке.

Также в столице обломки БПЛА упали на козырек подъезда ЖК "Авангард". А на улице Лестева дрон врезался в многоквартирный дом.

На видео, которое активно распространяется в российских пабликах, попал взрыв в районе ЖК "Южная Битца".

Мэр российской столицы Сергей Собянин рассказал о результатах работы ПВО.

"Силами ПВО Минобороны отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — отметил он.

Кроме того, о взрывах сообщили жители подмосковных городов Одинцово и Щелково. Там работала противовоздушная оборона.

Жители подмосковной Балашихи заметили о дыме в городе после звуков взрывов из-за работы ПВО. Также в Балашихе очевидцы нашли ракету от средств ПВО.

Последнее время атаки российской столицы стали систематическими.

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