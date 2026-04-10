Москва снова удивила: почему на самом деле главный переговорщик Путина улетел в США

В СМИ в последнее время активизировались разговоры о возможном возобновлении переговоров об установлении мира в Украине между Вашингтоном, Москвой и Киевом. Именно с этим связывали приезд спецпредставителя Путина Кирилла Дмитриева в США. Однако пресс-секретарь российского диктатора Песков прояснил ситуацию, намекнув, что визит Дмитриева в США не связан с вопросом Украины. Об этом сообщает российское агентство "Интерфакс".

Кирилл Дмитриев. Фото: из открытых источников

Дмитрий Песков утверждает, что Дмитриев находится с визитом в США как руководитель группы по экономическим вопросам и не ведет там переговоров по украинскому урегулированию.

"Да, во-первых – я могу подтвердить этот визит. Во-вторых – Кирилл Дмитриев не ведет переговоров по украинскому урегулированию. И это не возобновление переговоров", – отметил главный рупор Кремля.

Ранее издание "Reuters" сообщило, что спецпредставитель российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев сейчас находится в Штатах и обсуждает с членами администрации президента США Дональда Трампа мирное соглашение по Украине и экономическое сотрудничество между США и Россией.

