Москва знову здивувала: чому насправді головний переговорник Путіна полетів до США
Москва знову здивувала: чому насправді головний переговорник Путіна полетів до США

У Кремлі заявили, що посланець Путіна вирушив до США обговорювати не Україну

10 квітня 2026, 15:32
Кравцев Сергей

У медіа останнім часом активізувалися розмови про можливе відновлення переговорів про встановлення миру в Україні між Вашингтоном, Москвою та Києвом. Саме з цим пов’язували приїзд спецпредставника Путіна Кирила Дмитрієв до США. Проте прес-секретар російського диктатора Пєсков прояснив ситуацію, натякнувши, що візит Дмитрієва до США не пов'язаний з питанням України. Про це повідомляє російське агентство "Интерфакс".

Кирило Дмитрієв. Фото: із відкритих джерел

Дмитро Пєсков стверджує, що Дмитрієв перебуває з візитом у США як керівник групи з економічних питань і не веде там переговорів щодо українського врегулювання.

"Так, по-перше – я можу підтвердити цей візит. По-друге – Кирило Дмитрієв не веде переговорів щодо українського врегулювання. І це не є відновленням переговорів", – зазначив головний рупор Кремля.

Раніше видання "Reuters" повідомило, що спецпредставник російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв зараз перебуває у Штатах і обговорює з членами адміністрації президента США Дональда Трампа мирну угоду щодо України та економічну співпрацю між США та Росією.

Читайте також на порталі "Коментарі" — глава Кремля Володимир Путін оголосив про тимчасове припинення вогню у війні проти України, приуроченому до православного Великодня. Як заявили у Кремлі, режим тиші має розпочатися 9 квітня о 16:00 за московським часом і триватиме до кінця наступного дня.

Згідно з розпорядженням, міністр оборони Андрій Білоусов та начальник Генштабу Валерій Герасимов отримали вказівку зупинити бойові дії на всіх напрямках. При цьому російським військам наказано залишатися у повній бойовій готовності у разі "провокацій". У Москві заявили, що розраховують на дзеркальний крок із боку Києва. Проте реакція України залишається стриманою. 

Президент Володимир Зеленський раніше неодноразово закликав до великоднього перемир'я, але висловлював сумніви щодо щирості подібних ініціатив Кремля. За його словами, Росія вже демонструвала, що для неї немає нічого святого. 




