Москва снова взорвалась: автомобиль подорвали на улице, связанной с гибелью генерала РФ

В ночь на 24 декабря в Москве прогремел взрыв автомобиля неизвестной принадлежности. Происшествие случилось на улице Ясеневой – по соседству с тем местом, где несколькими днями ранее был подорван автомобиль генерал-майора армии РФ Фаниля Сарварова, получившего смертельные ранения.

МЧС РФ. Фото: из открытых источников

О случившемся сообщили российские телеграм-каналы. По их данным, взрыв произошел около часа ночи по киевскому времени – именно тогда в соцсетях начали массово появляться сообщения о ЧП в столице РФ.

Очевидцы, на которых ссылается канал SHOT, утверждают, что слышали по меньшей мере два взрыва. Инцидент произошел недалеко от полицейского участка. Ряд пабликов отмечает, что речь может идти о практически том же месте, где 22 декабря был подорван автомобиль Сарварова. На место оперативно прибыли многочисленные экипажи экстренных и силовых служб. Район оцеплен, правоохранители никого не подпускают.

В сети сообщалось как минимум о двух пострадавших. По словам очевидцев, один из раненых находился на земле с серьезными травмами ног. Позднее канал Baza уточнил, что среди пострадавших – сотрудник полиции, его состояние оценивалось как тяжелое. Затем появились сообщения, что оба раненых являются сотрудниками ДПС.

Сообщалось о предварительной версии произошедшего: якобы неизвестный бросил в окно автомобиля взрывпакет, после чего с места происшествия скрылись два человека.

Позже Следственный комитет РФ подтвердил, что в результате взрыва пострадали два сотрудника ДПС, они были госпитализированы. СМИ также рассматривают версии, согласно которым взрывное устройство могли забросить в салон машины либо оно находилось рядом с автомобилем и сработало в момент, когда полицейские садились внутрь.

При этом ряд российских медиа утверждает, что сотрудники ДПС могли погибнуть, однако официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

Читайте также на портале "Комментарии" — за один год в Москве ликвидированы три топ генерала РФ.