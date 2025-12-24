Москва знову вибухнула: автомобіль підірвали на вулиці, пов'язаній із загибеллю генерала РФ

У ніч проти 24 грудня у Москві прогримів вибух автомобіля невідомої приналежності. Пригода сталася на вулиці Ясенєвій – по сусідству з тим місцем, де за кілька днів раніше було підірвано автомобіль генерал-майора армії РФ Фаніля Сарварова, який отримав смертельні поранення.

МНС РФ. Фото: з відкритих джерел

Про те, що сталося, повідомили російські телеграм-канали. За їхніми даними, вибух стався близько першої години ночі за київським часом – саме тоді в соцмережах почали масово з'являтися повідомлення про НП у столиці РФ.

Очевидці, на яких посилається канал SHOT, стверджують, що чули щонайменше два вибухи. Інцидент стався неподалік поліцейської дільниці. Ряд пабліків зазначає, що може йтися про практично те саме місце, де 22 грудня було підірвано автомобіль Сарварова. На місце оперативно прибули численні екіпажі екстрених та силових служб. Район оточений, правоохоронці нікого не підпускають.

У мережі повідомлялося як мінімум про двох постраждалих. За словами очевидців, один із поранених знаходився на землі із серйозними травмами ніг. Пізніше канал Baza уточнив, що серед постраждалих співробітник поліції, його стан оцінювався як важкий. Потім з'явилися повідомлення, що обидва поранені є співробітниками ДПС.

Повідомлялося про попередню версію події: нібито невідомий кинув у вікно автомобіля вибуховий пакет, після чого з місця події втекли двоє людей.

Пізніше Слідчий комітет РФ підтвердив, що внаслідок вибуху постраждали двоє співробітників ДПС, їх було госпіталізовано. ЗМІ також розглядають версії, згідно з якими вибуховий пристрій могли закинути в салон машини або він знаходився поряд з автомобілем і спрацював у момент, коли поліцейські сідали усередину.

При цьому низка російських медіа стверджує, що співробітники ДПС могли загинути, проте офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

