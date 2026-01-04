Москва содрогалась от взрывов: детали атаки на Россию

В ночь на 4 января Москва и Подмосковье очутились под масштабной атакой беспилотников. Над российской столицей раздались взрывы, а ключевые аэропорты вынуждены были временно прекращать работу, что привело к массовым задержкам рейсов.

Взрывы в Москве. Фото из открытых источников

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что первые дроны достигли Московской области около 18:00. Уже через полчаса он заявил о якобы уничтожении первого БПЛА силами российской ПВО. В дальнейшем чиновник регулярно обновлял информацию, утверждая, что атаки продолжаются по разным направлениям. По состоянию на 00:30, 4 января российская пропаганда заявила о "ликвидации" 21 беспилотника.

"Продолжается отражение атак беспилотников. ПВО Минобороны сбило еще четыре летевших на Москву БПЛА", — написал Собянин.

По словам Собянина, экстренные службы работали на местах падения обломков, однако деталей о повреждениях или пострадавших он не предоставил.

Мониторинговые Telegram-каналы публиковали карты движения дронов, из которых следовало, что БПЛА пытались приблизиться к Москве с нескольких сторон. Аналитики предполагают, что эти атаки могли быть ориентированы на выявление слабых мест в системе ПВО столицы РФ.

Направление атаки дронов на Москву.

Из-за угрозы с воздуха в России временно прекращали работу аэропорты "Внуково" и "Жуковский". Росавиация подтвердила введение ограничений на прием и выпуск самолетов. Во "Внуково" задержали по меньшей мере 50 внутренних и международных рейсов, часть самолетов перенаправили в "Шереметьево".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о масштабном блекауте после атаки дронов. Без света осталось более 120 тысяч человек под Москвой.