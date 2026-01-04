Москва здригалася від вибухів: деталі атаки на Росію

У ніч на 4 січня Москва та Підмосков’я опинилися під масштабною атакою безпілотників. Над російською столицею пролунали вибухи, а ключові аеропорти були змушені тимчасово припиняти роботу, що призвело до масових затримок рейсів.

Вибухи в Москві. Фото з відкритих джерел

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що перші дрони досягли Московської області близько 18:00. Уже за пів години він заявив про нібито знищення першого БПЛА силами російської ППО. Надалі посадовець регулярно оновлював інформацію, стверджуючи, що атаки тривають з різних напрямків. Станом на 00:30 4 січня російська пропаганда заявила про "ліквідацію" 21 безпілотника.

"Продовжується відбиття атак безпілотників. ППО Міноборони збила ще чотири БПЛА, що летіли на Москву", — написав Собянін.

За словами Собяніна, екстрені служби працювали на місцях падіння уламків, однак деталей про пошкодження або постраждалих він не надав.

Моніторингові Telegram-канали публікували карти руху дронів, з яких випливало, що БПЛА намагалися наблизитися до Москви з кількох сторін. Аналітики припускають, що ці атаки могли бути спрямовані на виявлення слабких місць у системі ППО столиці РФ.

Напрям атаки дронів на Москву

Через загрозу з повітря у Росії тимчасово припиняли роботу аеропорти "Внуково" та "Жуковський". Росавіація підтвердила запровадження обмежень на прийом і випуск літаків. У "Внуково" затримали щонайменше 50 внутрішніх і міжнародних рейсів, частину літаків перенаправили до "Шереметьєво".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про масштабний блекаут після атаки дронів. Без світла залишилися понад 120 тисяч людей під Москвою.